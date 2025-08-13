¿Qué pasará con el dinero del concierto de Damas Gratis? Ojo que ya se pronunciaron

Lo que iba a ser una fiesta, fue una batalla campal el pasado 6 de agosto en el Movistar Arena durante el concierto de Damas Gratis, luego de que barras bravas se colaran al recinto y comenzaran una fuerte pelea entre ellos, dejando algunos heridos y un antecedente preocupante en la seguridad de los conciertos en Bogotá.

“El balance, sin duda, es algo lamentable. El fallecimiento de una persona es algo doloroso. Tuvimos algunos heridos en el escenario, también las cosas que sucedieron fuera de este. Vamos a hacerle acompañamiento a todas estas personas para que podamos instaurar las denuncias respectivas porque necesitamos judicializar a las personas por estos hechos violentos”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero en diálogo con Noticias Caracol.

Concierto Damas Gratis en el Movistar Arena Foto: captura redes sociales

¿Qué pasará con el dinero de los asistentes del concierto de Damas Gratis?

Tras estos desmanes, la organización confirmó que el concierto no será reprogramado y fue cancelado de manera definitiva tras los problemas que se produjeron esa noche y, aunque no todos estuvieron implicados en las peleas, ningún asistente se salvó de esto ya que, según TuBoleta, no habrá devolución de dinero debido a que “el evento no se pudo hacer por motivos de fuerza mayor” el mismo día que se iba a llevar a cabo, que no competen a los artistas ni a ellos.

“De acuerdo con el marco legal aplicable, en esencial lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1480 de 2011, le informamos respetuosamente que no procederá la devolución del dinero ni la reprogramación del concierto. Esto se debe a que la lamentable situación se considera un hecho violento e irresistible, de fuerza mayor, completamente ajeno a la organización, a nuestra voluntad y capacidad de control”, le respondieron a la PQRS que interpuso uno de los asistentes que no pudo disfrutar esa noche del evento. No obstante, algunos se respaldan que ante la SIC deberían igual pagar y, en redes sociales, han mencionado más conceptos hacia la organización esperando una respuesta concreta sobre el dinero.