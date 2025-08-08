Identifican a los responsables de los desmanes en concierto de Damas Gratis en Bogotá

Desde la Secretaría de Gobierno y de la mano del Movistar Arena, avanza la investigación en torno a lo sucedido en el concierto de Damas Gratis el pasado 6 de agosto, el cual se convirtió en una batalla campal entre barras bravas que se colaron al recinto y terminaron usando cuchillos en pleno centro del sitio.

“El balance, sin duda, es algo lamentable. El fallecimiento de una persona es algo doloroso. Tuvimos algunos heridos en el escenario, también las cosas que sucedieron fuera de este. Vamos a hacerle acompañamiento a todas estas personas para que podamos instaurar las denuncias respectivas porque necesitamos judicializar a las personas por estos hechos violentos”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero en diálogo con Noticias Caracol.

Batalla campal en el Movistar Arena // Foto: redes sociales

Identifican a las personas implicadas por desmanes en el concierto

Si bien se desconocen sus nombres, Quintero aseguró que ya identificaron a las personas que generaron los desmanes durante el concierto de Damas Gratis en Bogotá. De 150 eventos, por primera vez, se presenta un hecho como este en el Movistar Arena.

“El PMU es el mismo día del evento, se instala ante de la apertura de puertas. La Policía no está obligada a estar ahí, había dispositivo de Policía cerca a la zona. No tengo cifra exacta, llegaron por etapas”, añadió.

Quintero aseguró que se hicieron las advertencias pertinentes sobre el evento y se hizo conexión con Policía, pero que, finalmente, todo correspondía al privado y su modelo de seguridad. Además, dijo que el Distrito respondió rápidamente y se controló a tiempo a toda la situación.

“La conversación Policía-Privada la que debe generar las condiciones de seguridad. El alcalde pidió revisar uno a uno todos los protocolos que se debieron tener en cuenta de este evento. Se pudieron presentar esos vacíos y los estamos reuniendo desde hoy, mirar dónde están las fallas y cómo corregir”, añadió.