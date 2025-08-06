Batalla campal entre hinchas durante el concierto de Damas Gratis en Bogotá

Lo que iba a ser una noche de fiesta para los amantes de la música de Damas Gratis, terminó siendo un episodio de terror cuando barras bravas terminaron enfrentándose entre sí en la noche de este miércoles, 6 de agosto, en el interior del Movistar Arena de Bogotá.

El evento tuvo que ser cancelado a raíz de los fuertes hechos de violencia que comenzaron a registrarse, tanto adentro como por fuera de este reconocido recinto de entretenimiento. En algunos videos se ha podido visualizar a personas, incluso, tirando objetos que ponen en riesgo la seguridad de todas las personas, hasta algunos con armas cortopunzantes.

Además, destruyeron parte de la infraestructura del reciente, desde sillas hasta puertas en medio de la fuerte batalla campal que se dio durante este concierto. Inicialmente se pensó que era una pelea durante el evento, pero terminó escalando debido a que era un “enfrentamiento” entre “hinchas” de equipos del fútbol profesional colombiano.

En desarrollo.