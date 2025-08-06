Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Estadio El Campín
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá
Zarco Aldinever

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Batalla campal entre hinchas durante el concierto de Damas Gratis en Bogotá

Batalla campal entre hinchas durante el concierto de Damas Gratis en Bogotá

Lo que era un noche de fiesta en Bogotá, terminó en un hecho bochornoso entre los asistentes del concierto de Damas Gratis que terminaron a los golpes.

Batalla campal en el Movistar Arena.jpg
Batalla campal en el Movistar Arena //
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 06, 2025 10:16 p. m.

Lo que iba a ser una noche de fiesta para los amantes de la música de Damas Gratis, terminó siendo un episodio de terror cuando barras bravas terminaron enfrentándose entre sí en la noche de este miércoles, 6 de agosto, en el interior del Movistar Arena de Bogotá.

El evento tuvo que ser cancelado a raíz de los fuertes hechos de violencia que comenzaron a registrarse, tanto adentro como por fuera de este reconocido recinto de entretenimiento. En algunos videos se ha podido visualizar a personas, incluso, tirando objetos que ponen en riesgo la seguridad de todas las personas, hasta algunos con armas cortopunzantes.

Además, destruyeron parte de la infraestructura del reciente, desde sillas hasta puertas en medio de la fuerte batalla campal que se dio durante este concierto. Inicialmente se pensó          que era una pelea durante el evento, pero terminó escalando debido a que era un “enfrentamiento” entre “hinchas” de equipos del fútbol profesional colombiano.

En desarrollo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.