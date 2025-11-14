Fusión Tigo - Movistar: ¿qué cambia para los usuarios tras la aprobación de la SIC?

La reciente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de autorizar la fusión entre Tigo y Movistar ha encendido un intenso debate en el sector de las telecomunicaciones.

Aunque la entidad impuso condicionamientos para mitigar riesgos competitivos, expertos advierten que las medidas podrían quedarse cortas y abrir la puerta a un escenario de mayor concentración en el mercado móvil colombiano.

Así lo afirmó Juan Pablo Herrera, decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia y exsuperintendente delegado para la Competencia, en entrevista en Mañanas Blu 10:30. El académico manifestó preocupación por la manera en la que la SIC acogió los compromisos ofrecidos por las empresas fusionadas. “Lo que uno encuentra con gran preocupación es que, en la mayoría de los casos, la autoridad de competencia toma esos condicionamientos y los acepta tal cual”, señaló Herrera.

Tigo se fusiona con Movistar Fotos: tigo.com.co / movistar.com.co

El centro del debate está en el impacto que esta operación pueda tener sobre los usuarios. Según el experto, la evidencia internacional muestra que cuando los mercados de telecomunicaciones se concentran, existe un riesgo considerable de incrementos en precios y estancamiento en la calidad del servicio. “Menos competencia en un mercado y más concentración se traduce en riesgos de incremento en precios y no en incrementos en calidad”, advirtió.



Uno de los puntos más sensibles es el del roaming automático nacional, un mecanismo que permite que los operadores pequeños utilicen las redes de los grandes para prestar servicio en zonas donde no tienen infraestructura propia.

Herrera explicó que tarifas altas en este componente pueden dificultar la permanencia y expansión de estos actores: “Un roaming automático nacional lo suficientemente alto nos restringe la capacidad de tener nuevos operadores participando o que los pequeños puedan expandir su red. Incluso podría llevarlos a salir del mercado”.

La inquietud también ha sido compartida por operadores como WOM, ETB y Virgin, quienes han alertado sobre una eventual “asimetría insostenible” tras la aprobación de la fusión.

Publicidad

Herrera coincide en que, si los condicionamientos no se fortalecen, el país podría dirigirse hacia un mercado dominado casi por completo por dos actores: Claro y la nueva empresa producto de la unión entre Tigo y Movistar. “Esto podría derivar en la consolidación de un duopolio, como ha ocurrido en países como Italia o Austria”, recordó el economista.

“Tenemos que pensar en el interés general y en lo que significa para las nuevas generaciones la conectividad móvil, especialmente en un país donde los mercados digitales son cada vez más determinantes”, concluyó.