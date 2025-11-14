En vivo
Economía  / Fusión Tigo - Movistar: ¿qué cambia para los usuarios tras la aprobación de la SIC?

Fusión Tigo - Movistar: ¿qué cambia para los usuarios tras la aprobación de la SIC?

Juan Pablo Herrera, decano de Economía del Externado, advierte que la fusión puede elevar tarifas y reducir competencia, poniendo en riesgo la permanencia de operadores pequeños.

