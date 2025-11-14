En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / CRC intensificará monitoreo tras aval a fusión de Tigo y Movistar

CRC intensificará monitoreo tras aval a fusión de Tigo y Movistar

En medio de esto, la Comisión emitió una serie de advertencias a los actores involucrados teniendo en cuenta que ya hoy el mercado mayorista de operación móvil presenta altos niveles de concentración.

Publicidad

Publicidad

Publicidad