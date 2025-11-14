CRC intensificará monitoreo tras aval a fusión de Tigo y Movistar

Tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, de aprobar, con condicionamientos, la integración empresarial entre TIGO-UNE y Movistar, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, intensificará su monitoreo y acciones regulatorias para garantizar que el proceso se desarrolle en un entorno competitivo y en beneficio de los usuarios.

En medio de esto, la Comisión emitió una serie de advertencias a los actores involucrados teniendo en cuenta que ya hoy el mercado mayorista de operación móvil presenta altos niveles de concentración, es decir, que son pocas las empresas que ofrecen los servicios.

Según la entidad, existen riesgos de restricción para terceros operadores que dependen del Roaming Automático Nacional y para los Operadores Móviles Virtuales (OMV), mientras que para el segmento de internet fijo residencia, en varias ciudades la nueva alianza podría fortalecerse al punto de reducir o incluso eliminar la competencia, afectando la diversidad de opciones disponibles para los ciudadanos.

Logos de Tigo y Movistar Foto: Elaboración Blu Radio

De consolidarse la operación, podrían incrementarse los efectos coordinados entre actores del sector, con impacto en los precios y la oferta de servicios móviles para los usuarios.



Ante este panorama, la Comisión avanza en tres proyectos regulatorios proyectados para 2026 y 2027, que van desde esquemas de remuneración mayorista de redes móviles, revisión del Régimen de Protección de Usuarios, para solucionar las constantes quejas en materia de cambios y terminación de contratos y marco regulatorio para la conectividad local.

En su decisión, la SIC encontró posibles beneficios para la competencia, el mercado y los usuarios, pero también riesgos, como que el nuevo agente podría bloquear a los competidores de menor participación, como Wom y Virgin. Por esta razón se establecieron una serie de condiciones como:

