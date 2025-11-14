Gobierno respalda integración entre Tigo y Movistar, pero pide estricta vigilancia a reglas

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones respaldó la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de aprobar, con condiciones estrictas, la integración empresarial entre Tigo y Movistar. Según la cartera, esta unión tiene el potencial de mejorar la oferta de servicios, ampliar la cobertura y fortalecer la competencia frente al operador mayoritario, siempre y cuando se respeten las reglas de comportamiento impuestas por la autoridad de competencia.

“El Ministerio TIC respalda la afirmación de la SIC sobre la imposición de reglas de comportamiento para evitar que la empresa integrada concentre poder en detrimento de los usuarios o pequeños operadores. Creemos que esta consolidación empresarial generará eficiencias y mejores ofertas, permitirá un mayor cubrimiento de los servicios y fomentará una competencia más efectiva ante el operador mayoritario. Todo eso debe redundar en beneficios para el mercado y, por lo tanto, para los y las colombianas”, se lee en el comunicado de la cartera.

La entidad destacó que las medidas ordenadas por la SIC, varias de ellas bajo vigilancia del propio Ministerio, buscan evitar una concentración de poder que afecte a los usuarios o a los pequeños operadores del mercado. Entre los puntos clave están la protección de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), la garantía de acceso equitativo a redes y la preservación de condiciones justas tanto en servicios móviles como fijos.

El Gobierno señaló que la nueva empresa resultante deberá demostrar que la integración se traduce en beneficios reales para los consumidores, especialmente en calidad del servicio, atención al usuario y expansión de la conectividad en zonas rurales o históricamente desatendidas. La SIC sostuvo que el despliegue conjunto de infraestructura permitirá una ampliación más eficiente de la cobertura y una reducción de costos operativos.



Según el Ministerio TIC, estos cambios representan un reto para todo el sector, que deberá avanzar en innovación tecnológica y desarrollar nuevos servicios, incluidos aquellos basados en inteligencia artificial.

La entidad también aseguró que acompañará a la SIC y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones en el seguimiento de los condicionamientos, con el fin de garantizar que se cumplan y que la integración no derive en prácticas que afecten la competencia o la calidad del servicio en el país, especialmente en regiones apartadas.