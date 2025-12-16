En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Autoridades verifican cilindro y bandera alusiva al ELN en la vía San Gil – Bucaramanga

Autoridades verifican cilindro y bandera alusiva al ELN en la vía San Gil – Bucaramanga

En Barrancabermeja fueron adoptadas medidas especiales hasta este miércoles 17 de diciembre tras el atentado contra el peaje La Lizama, vía Bucaramanga - Puerto Petrolero.

