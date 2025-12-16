Autoridades verifican cilindro y bandera alusiva al ELN en la vía San Gil – Bucaramanga

Un cilindro metálico y una bandera con letras alusivas al ELN aparecieron a un costado de la vía nacional que comunica a San Gil con Bucaramanga, situación que generó el cierre preventivo del corredor vial mientras las autoridades adelantan labores de verificación.

El hecho se presenta a la altura del kilómetro 7, en el sector de ingreso al Zamorano, antes del ramal que conduce al municipio de Curití, donde Policía y Ejército Nacional hacen presencia para descartar la existencia de explosivos.

En el lugar se adelanta un operativo conjunto, con el acompañamiento de un canino antiexplosivos, con el fin de inspeccionar el objeto abandonado y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y de las comunidades cercanas.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía San Gil – Bucaramanga, mientras se desarrolla el procedimiento técnico por parte de personal especializado en manejo de artefactos explosivos.



Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no acercarse al sector, acatar las indicaciones de los organismos de seguridad y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras se restablece la movilidad en este importante corredor vial del departamento de Santander.