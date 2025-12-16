En vivo
Alerta en Bucaramanga y el área por paro armado del ELN: hay despliegue de Policía

Alerta en Bucaramanga y el área por paro armado del ELN: hay despliegue de Policía

En la región se presentó un ataque con explosivos en el peaje La Lizama, en la vía que comunica Bucaramanga con Barrancabermeja.

