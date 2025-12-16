Alerta en Bucaramanga y el área por paro armado del ELN: hay despliegue de Policía

Después de la acción terrorista contra el peaje La Lizama, cerca de Barrancabermeja, el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y comandante de la Región 5 de la Policía, informó que, de manera preliminar, se atribuye la responsabilidad del atentado a integrantes del frente ‘Édgar Amílcar Grimaldos Barón’ del ELN, estructura armada ilegal con injerencia en el Magdalena Medio.

El alto oficial expresó que desde hace mucho tiempo Santander no registraba un atentado de esta magnitud, razón por la cual se activó la máxima alerta en Santander, el Magdalena Medio y el área metropolitana de Bucaramanga.

En el caso de la capital santandereana, el brigadier general William Quintero Salazar confirmó que, como respuesta a esta situación, se desplegaron ocho unidades del grupo de operaciones especiales (Goes) en sectores considerados críticos del área metropolitana, especialmente en el municipio de Piedecuesta, donde meses atrás aparecieron banderas alusivas al ELN.

Asimismo, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, anunció la instalación de puestos de control en las entradas y salidas de Bucaramanga para blindar la ciudad y prevenir nuevas acciones violentas.



El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que hace una semana fueron capturados dos presuntos integrantes del ELN, quienes habrían llegado desde Cúcuta para realizar algunas investigaciones, aunque no confirmó de qué tipo.

Las autoridades confirmaron que están trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación para que, en caso de tener alguna información precisa, hacer allanamientos en forma inmediata con el fin de poder capturar o evitar alguna acción criminal en el área metropolitana.