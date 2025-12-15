Desactivan explosivos en tractomula que afectó paso por la Ruta del Sol en Cesar

Luego de 14 horas de afectación en el paso vehicular entre los municipios de Aguachica y Pailitas, en la Ruta del Sol, finalmente fue restablecido el paso a partir de la intervención realizada por la Policía y el Ejército para retirar una tractomula que fue puesta en la tarde del domingo a la altura de Pelaya.

Para esto se requirió una intervención del equipo de antiexplosivos, pues en el vehículo fueron ubicadas granadas y otros artefactos que podían ser detonados en cualquier momento. Por ello durante la noche y la madrugada estuvo un equipo trabajando en el retiro de los mismos, para posteriormente retomar el control de la vía y rehabilitar el paso de los carros.

En la zona, según cálculos de la Policía de Tránsito, se alcanzó a concentrar un trancón hasta por dos kilómetros entre buses interdepartamentales y vehículos de carga, siendo este un importante corredor entre la costa Caribe y la región de los Santanderes.

No obstante, no con eso frena la alerta para este departamento, siendo que en la vía La Palmita y La Jagua fue reportada la ubicación de una bandera del ELN y, en la vía que va de Palmitas a Arenas Blancas, en jurisdicción de Chiriguaná, fue alertado el avistamiento de un cilindro bomba. Estos hechos están bajo verificación de las autoridades que despliegan sus equipos para revisar la situación.

