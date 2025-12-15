“Eran como hermanos, eran felices”: familiar de joven fallecido en accidente de tránsito de Remedios

El departamento de Antioquia no sale de la tristeza por la muerte de 17 personas que iban en un bus que cubría la ruta Tolú - Medellín y que inesperadamente cayó a un abismo, situación fatal para muchos de los pasajeros del vehículo que quedó destrozado como varias familias que hoy lloran a sus hijos que apenas comenzaban a vivir.

Es el caso de María Alejandra Ospina, familiar de Mariana Upegui, una niña de tan solo 16 años qué es una de las víctimas del fatídico accidente de tránsito y a quien describen como una líder innata y quien se preparaba para estudiar Literatura en la Universidad de Antioquia.

"Estaban muy felices. Todos los que estaban ahí eran muy alegres, eran personas muy conocidas, muy alegres, muy optimistas, no eran personas maravillosas. O sea, de verdad que la calidad de las personas que se perdieron en ese paseo no hay cómo no hay cómo repararlo".

Pero no son los únicos testimonios desgarradores que se han conocido en el departamento de Antioquia, uno de ellos es el de Isabel Lopera que no mandó a su hija a la excursión pero que conocía a los jóvenes que fallecieron en el Nordeste antioqueño y que hoy tienen desolados a las familias del Liceo Antioqueño.



Lopera aseguró que la pérdida de estos jóvenes es algo que le duele a todo el municipio de Bello y que es una tragedia que difícilmente se logre superar para los padres que lastimosamente tendrán que despedir a sus hijos.

"Estaban muy felices. Todos los que estaban ahí eran muy alegres, eran personas muy conocidas, muy alegres, muy optimistas, no eran personas maravillosas. O sea, de verdad que la calidad de las personas que se perdieron en ese paseo no hay cómo no hay cómo repararlo".

A la espera de que se realicen las honras fúnebres de los jóvenes y el conductor del vehículo que también falleció, las familias de los recién graduados como bachilleres han alzado su voz para pedir explicaciones a las autoridades y que se sepa rápidamente qué provocó el fatídico accidente en las vías del Nordeste antioqueño.

Publicidad

María Alejandra Ospina fue una de las primeras en solicitar que las investigaciones avancen de manera contundente para darle claridad a las familias de las víctimas que hoy tienen más interrogantes que respuestas sobre la muerte de sus hijos.

"Duele mucho porque no es solo mi niña, son 15 niños más que también se fueron, y eso pesa, eso pesa mucho, mucho. Alguien tiene que responder por todo esto, por el amor de dios", destacó.

Mientras avanzan las investigaciones para poder conocer con exactitud si fue un micro sueño del conductor lo que provocó el siniestro, las familias de las 17 víctimas se preparan para dar el último adiós a sus seres queridos en medio de la profunda tristeza que ha embargado al país entero.