Habla familia de víctimas de accidente de bus escolar en Antioquia: "Tenían muchos sueños"

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre de 2025 en el nordeste de Antioquia, luego de que un bus de turismo se precipitara a un abismo en jurisdicción del municipio de Segovia.

El vehículo cubría la ruta Tolú – Medellín y transportaba a un grupo de estudiantes recién graduados de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el siniestro deja al menos 17 personas fallecidas, entre ellas el conductor del bus. Además, más de 20 pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales de Remedios y Segovia, mientras que varios heridos de mayor gravedad fueron remitidos a hospitales de la ciudad de Medellín.

María Alejandra, tía de una de las víctimas, confirmó en Noticias Caracol que su sobrina falleció en el accidente. La joven estaba próxima a ingresar a la universidad y tenía el propósito de cumplir su sueño de convertirse en periodista.



Según relató su familiar, era una estudiante destacada, con excelentes resultados académicos y reconocida por su compromiso con sus compañeros. “Era una niña hermosa, inteligente, llena de vida. Pasó a la universidad en Antioquia con muy buenos resultados y tenía muchos sueños: quería estudiar literatura, periodismo e incluso derecho. Tenía el potencial para hacer mil cosas”, expresó.

María Alejandra señaló además que la familia permanece a la espera del traslado del cuerpo y denunció falta de claridad en la información: “Desde las cuatro de la mañana estamos intentando obtener algún dato, pero la información ha sido demasiado confusa”.

Por su parte, Carlos Galeano, papá de uno de los sobrevivientes, dijo a Noticias Caracol que su hijo, Santiago Galeano Quintero, se encuentra fuera de peligro.

Según indicó, el menor permanece en recuperación en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín. El hombre relató que, al conocer la noticia, se desplazó de inmediato desde Remedios hasta el lugar del siniestro, donde incluso ayudó en las labores de auxilio.

“Cuando nos enteramos, viajamos en la mañana y alcanzamos a llegar al sitio del accidente. Pudimos ayudar a sacar a varios niños y allí nos informaron que mi hijo ya había sido trasladado a Remedios. Eso fue algo horrible. Ver el estado en el que quedó el bus, ver niños ya fallecidos y muchos heridos es una imagen que no se borra”, recordó.

Organismos de socorro continúan con el proceso de identificación de las víctimas y el acompañamiento a sus familiares.

Tras el hecho, la Gobernación de Antioquia activó los protocolos de atención psicosocial y apoyo a las familias afectadas. El gobernador Andrés Julián Rendón solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del accidente.

El Liceo Antioqueño de Bello expresó su solidaridad con las familias de los estudiantes de la promoción 2025 y anunció acompañamiento institucional a la comunidad educativa en medio de la emergencia.