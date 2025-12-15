En vivo
Nación  / "No soy la mandadera de Benedetti": Angie Rodríguez responde a Carlos Carrillo

“No soy la mandadera de Benedetti”: Angie Rodríguez responde a Carlos Carrillo

Las denuncias de Rodríguez se centran en los hallazgos de una "pésima ejecución presupuestal" en el Fondo de Adaptación, especialmente en los recursos destinados a La Mojana, asignados desde 2023. Según el corte de cuentas, la ejecución de estos recursos solo alcanza el 3%.

La exministra de Justicia María Ángela Buitrago hablando con Angie Rodríguez y el ministro Armando Benedetti.
La entonces ministra de Justicia, María Ángela Buitrago, hablando con Angie Rodríguez y el ministro Armando Benedetti.
Foto: Presidencia.
Por: Patricia González
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

