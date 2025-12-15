“No soy la mandadera de Benedetti”: Angie Rodríguez responde a Carlos Carrillo

Angie Rodríguez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y actual gerente encargada del Fondo de Adaptación, respondió de manera contundente a las acusaciones del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD) y exgerente del Fondo de Adaptación hasta noviembre, Carlos Carrillo.

Rodríguez ha interpuesto denuncias contra Carrillo por presuntas irregularidades, falta de ejecución presupuestal, y posibles hechos de corrupción en las entidades que él manejó. La funcionaria enfatizó que su actuación está respaldada por documentos oficiales disponibles en plataformas como el SECOP, y que tiene el deber legal y constitucional como servidora pública de informar a las autoridades competentes sobre cualquier presunta falta o hecho ilegal.



Baja ejecución presupuestal y alertas en La Mojana

Las denuncias de Rodríguez se centran en los hallazgos de una "pésima ejecución presupuestal" en el Fondo de Adaptación, especialmente en los recursos destinados a La Mojana, asignados desde 2023. Según el corte de cuentas, la ejecución de estos recursos solo alcanza el 3%.

La directora del DAPRE puso la lupa en seis proyectos problemáticos, muchos de los cuales tienen una ejecución financiera del 0%. Entre ellos se destaca el proyecto de la Ruta del Arroz, con un valor de 36.000 millones de pesos, que presenta un porcentaje de ejecución financiera del 0%, al igual que la investigación hidrodinámica, valorada en 17.000 millones de pesos.

Rodríguez señaló que la baja ejecución contractual, particularmente la del 3% en La Mojana y el 0% en proyectos clave, no solo se relaciona con una falta de acción, sino que contribuye a la corrupción. Explicó que al no ejecutar las obras, teniendo el dinero disponible, se perjudica la entrega de servicios públicos oportunos al pueblo colombiano.



Vínculo con Benedetti

Angie Rodríguez desmintió las afirmaciones de Carrillo, quien intentó desvincularla de un criterio propio al sugerir que ella era "la mandadera de Benedetti". La directora calificó estos comentarios como un intento de "ridiculizarme" y "minimizar mis denuncias" por el hecho de ser mujer, lo que, según ella, evidencia que Carrillo está ejerciendo violencia política,.



Rodríguez subrayó que este comportamiento es una violación de la Ley 2453 de abril de este año, que tipifica la violencia contra las mujeres en política. "Yo no hago nada sin su autorización" afirmó, confirmando que la información que suministró a los colombianos es la misma que conoce el Presidente de la República.

Asimismo, refutó la acusación de que no está descubriendo nada nuevo sobre los contratos, al aclarar que el proyecto de la Ruta del Arroz, valorado en 36.000 millones de pesos, fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carrillo.



UNGRD

Rodríguez destacó que la baja ejecución no es un problema exclusivo del Fondo de Adaptación, sino un patrón de comportamiento en la gestión de Carrillo. Manifestó que el informe de ejecución presupuestal de la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión de Riesgo) con corte al 12 de diciembre muestra el mismo patrón, con solo el 5% de ejecución. La baja ejecución en la UNGRD afecta directamente al sector Presidencia, pues hace que los indicadores de este sector sean muy bajos en materia de ejecución.



Conspiración interna

Finalmente, Rodríguez se refirió a un tema sensible que involucra su vida profesional y personal. Señaló que "presuntamente existe una conspiración en mi contra para desacreditarme ante el señor presidente". La funcionaria sugirió que todo está relacionado, incluyendo presuntamente un asalto a la casa de sus padres.

Rodríguez reveló que durante ese incidente, no solo se llevaron documentos, sino específicamente una escritura pública de salida del país de su hijo y el registro civil original del menor, indicando que las personas que le querían hacer daño sabían que su punto débil era su hijo. A pesar de los ataques, afirmó que no la van a doblegar y que no les tiene miedo.

