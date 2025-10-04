Procuraduría convocará cumbre de alto nivel para solucionar inundaciones en La Mojana

Un grupo de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación estuvo haciendo un largo recorrido por los municipios de San Marcos, Guaranda, San Jacinto del Cauca, Nechí y Majagual, en la región de La Mojana, donde constataron el abandono estatal en el que se encuentran más de 250.000 personas, damnificadas por las inundaciones provocadas por el rompimiento del boquete de Caregato y cuya crisis ya completa más de cuatro años.

El procurador delegado Alexander López dijo que “no se entiende cómo las entidades responsables han permitido que miles de familias, especialmente niños y ancianos, permanezcan inundadas y en condiciones de miseria extrema, sin que se cumpla con el deber institucional”, incluso cuando hay fallos judiciales de por medio.

En este sentido anunció que buscarán “soluciones de fondo” y que empezarán por convocar una cumbre de alto nivel, con el Gobierno nacional, para tomar medidas concretas y exigir el cumplimiento de los compromisos con las comunidades.

“No se entiende cómo las entidades responsables han permitido que miles de familias, especialmente niños y ancianos, permanezcan inundadas y en condiciones de miseria extrema, sin que se cumpla con el deber institucional y las respuestas efectivas a las órdenes de los fallos judiciales que ordenan proteger los derechos de los habitantes de este territorio”, indicó López Maya, como ya mencionamos.



El boquete de 62 metros permite la entrada de miles de litros a diario hacia los municipios de esta subregión. Yonairo Sáenz.

“La acción preventiva de la Procuraduría está enfocada en la efectiva garantía de los derechos fundamentales de la población. Utilizaré toda mi experiencia y humanidad para salir de esta situación. Vamos a seguir dando esta batalla, son cuatro años sin soluciones a las diferentes problemáticas de las comunidades generadas por la ruptura del boquete Caregato”, explicó López Maya.

Precisamente, Pedro Nel Ramos, líder de La Mojana, afirma que justo esto es lo que esperan los damnificados, el cumplimiento de acciones reales, más que palabras.

Publicidad

“Lo vemos con buenos ojos. Esperamos que no sean palabras o solamente para salir de paso y nada por el estilo, sino que esto se lleve a acciones reales y se haga lo que se tenga que hacer. Esta región está abandonada por el Estado. Hemos vivido un calvario que nunca lo ha vivido nadie en Colombia”, declaró.

La Procuraduría aseguró que pondrá “toda la vigilancia y atención a los recursos que se han invertido desde el día uno” en la atención de esta crisis humanitaria en La Mojana, haciendo énfasis en que “esta tragedia no se puede normalizar”.