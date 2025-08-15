Campesinos de La Mojana alistan 2.100 estrellas de concreto para cerrar boquete de Caregato

Ni con sacos de arena ni con piedras, los mojaneros buscan de una vez cerrar el boquete de caregato que permite la entrada del río Cauca a esta subregión.

En esta ocasión, decidieron improvisar con la construcción de 2.100 estrellas de cemento y varilla, es decir, de unas estructuras de un metro de largo cada una, las cuales lanzarán al agua la próxima semana para generar una barrera artificial a lo largo de los 64 metros que aún hay de boquete y con esto, frenar la entrada de agua.

Pedro Nel Ramos, líder de esta zona, asegura que, ante el poco apoyo que han recibido del gobierno para cerrar el boquete, hicieron rifas y vendieron ganado para comprar los materiales que se necesitaban.

"La gente ha ido de a poquito recogiendo el dinero. Se realizaron rifas, se vendieron ganados y se recibieron aportes para avanzar con la realización de estas estrellas en concreto", contó.

A pesar de que ya hay 2.100 de estas estructuras listas, todavía no ha terminado la gestión de los recursos, pues para la próxima semana requieren alquilar una lancha y un planchón para arrastrar estas toneladas de estrellas hasta el punto del boquete, ya que todavía requieren recaudar lo que se van a gastar en transporte y movilización de equipos.

Después de eso, es incierto lo que pueda suceder, pues el mismo Pedro Nel reconoce que se trata de una obra improvisada que resulta de la desesperación que enfrentan.

"Nosotros intentaremos y esperamos que funcione, pero es incierto lo que pueda pasar", comenta la mujer.

Este tipo de estructuras son empleadas con frecuencia para frenar la erosión costera y también para las zonas ribereñas, pero, para este caso, sería para bloquear el paso del agua hacia la población.

