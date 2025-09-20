Procuraduría solicita medidas urgentes a la UNGRD para frenar crisis en La Mojana

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) que se adopten medidas urgentes frente a la situación crítica que afrontan los habitantes de La Mojana, ocasionada por inundaciones recurrentes que afectan a la región desde hace años, especialmente desde la ruptura del dique de Cara 'e Gato en 2021.

En el Comité Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres extraordinario, promovido por el ente de control, se socializaron los avances de las obras ejecutadas y se planteó la necesidad de avanzar hacia una solución integral y estructural, que permita dar una respuesta efectiva a las problemáticas históricas de pérdida de viviendas y cultivos, la falta de comunicación de las diferentes veredas, el desplazamiento de familias y la grave afectación de la economía local.

Habitantes de Majagual, Guaranda y Ayapel son unos de los más afectados. Suministrada

Entre los acuerdos a los que se llegó en el Comité Extraordinario, el Ministerio del Interior asumirá la articulación entre las instituciones responsables de las obras, con el fin de implementar de manera efectiva y sostenible las estrategias y acciones que permitan atender integralmente a La Mojana.

Dentro de las acciones adelantadas por la Delegada para Gestión y Gobernanza Territorial también se encuentra la realización de una mesa de trabajo con el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, que tuvo como propósito conocer la estrategia de articulación que esa dependencia implementará para lograr el diseño y ejecución de una solución integral para La Mojana.



Como parte de los compromisos derivados de este espacio, en los próximos días se adelantará una visita a la región de La Mojana, en donde se escucharán de primera mano la voz de las comunidades afectadas.