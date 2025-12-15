En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Habla compañero de menores fallecidos en accidente en Antioquia que no viajó: "Un presentimiento"

Habla compañero de menores fallecidos en accidente en Antioquia que no viajó: "Un presentimiento"

Autoridades, estudiantes y padres de familia han entregado nuevos detalles sobre el accidente del bus donde viajaban estudiantes del Liceo Antioqueño, que ya deja al menos 17 muertos.

Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

