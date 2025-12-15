Habla compañero de menores fallecidos en accidente en Antioquia que no viajó: "Un presentimiento"

Antioquia está de luto por el trágico accidente de un bus de turismo ocurrido en la madrugada de este domingo 14 de diciembre de 2025, en el municipio de Segovia, nordeste del departamento. El vehículo, que cubría la ruta Tolú–Medellín, se precipitó a un abismo, dejando un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas el conductor, y más de 20 pasajeros heridos.

De acuerdo con las autoridades, el bus transportaba a un grupo de estudiantes recientemente graduados de grado once del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de un viaje de celebración por su grado. La tragedia ha generado una profunda conmoción, especialmente por ocurrir en plena temporada decembrina, cuando las familias se preparaban para celebrar las festividades de fin de año.

La Gobernación de Antioquia informó que fueron activados todos los protocolos de atención y acompañamiento, incluido el apoyo psicosocial para los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes. En cuanto a los lesionados, se confirmó que al menos seis personas fueron trasladadas de urgencia a Medellín, debido a la gravedad de sus heridas, y permanecen bajo atención médica especializada.

Juan José Quinceno, estudiante de la promoción a la que pertenecían los jóvenes fallecidos y quien no viajó al paseo, relató visiblemente conmocionado en Noticias Caracol que, aunque inicialmente fue invitado, decidió no asistir.



“Una compañera al principio no quería ir, no sé, son cosas de Dios. Gracias a Dios no fui por allá, a mi no me nació ir y definitivamente no quise ir”, afirmó, señalando que se trataba de un presentimiento.

Sobre sus compañeros, aseguró que conocía a muchos de ellos y recordó los momentos compartidos: “Compartí momentos muy lindos con ellos. Que Dios los tenga en su santa gloria”.

Otro de los testimonios es el de Yolima Valencia, representante de los padres de familia del colegio y madre de una menor que tampoco asistió al viaje. La mujer aseguró que, gracias a esa decisión, varios estudiantes se salvaron de la tragedia.

Suministrada

Publicidad

“Muchos de nuestros jóvenes, gracias a Dios, se salvaron de esta situación. Mi hija, como te decía, no quiso ir; de lo contrario, hoy estaríamos contando otra historia”, afirmó.

Valencia señaló además que la cercanía que se crea durante el año escolar hace aún más doloroso lo ocurrido. “Al compartir con ellos durante todo el año, se empieza a crear un vínculo muy cercano, y es bastante conmovedor ver a las familias y a los demás jóvenes que se acercan”, expresó.

Además, uno de los sobrevivientes relató en Noticias Caracol que el accidente ocurrió de manera repentina. Según su testimonio, solo recuerda haberse despertado tras escuchar gritos y, posteriormente, no tiene más recuerdos de lo sucedido.

Publicidad

Una de las hipótesis iniciales apunta a un posible microsueño del conductor, quien fue identificado como Johnatan Taborda y falleció en el lugar del accidente.

Entre tanto, el Liceo Antioqueño de Bello expresó su solidaridad con las familias de los estudiantes afectados y anunció acompañamiento a la comunidad educativa de la promoción 2025.