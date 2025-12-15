Hallan muertos al actor Rob Reiner y su esposa en extrañas circunstancias: responsable sería su hijo

En la madrugada de este lunes, Hollywood amaneció con una noticia que sacudió al mundo del entretenimiento. El director y actor estadounidense Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Reiner, fueron hallados muertos en su vivienda ubicada en Brentwood, uno de los sectores residenciales más exclusivos de Los Ángeles. El caso, que desde el inicio fue catalogado como sospechoso, abrió una investigación por un posible homicidio con arma blanca.

Las autoridades confirmaron que un familiar cercano figura como principal sospechoso, un elemento que le dio un giro inesperado y dramático a lo ocurrido. Por ahora, la Policía de Los Ángeles mantiene hermetismo mientras avanza en la recolección de pruebas y en la reconstrucción de los hechos.



Rob Reiner y su esposa fueron hallados con heridas de arma blanca

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los cuerpos de Rob Reiner, de 78 años, y de Michele Reiner, de 68, fueron encontrados el domingo en horas de la tarde. El hallazgo se produjo luego de que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudiera a la residencia tras recibir una llamada por una supuesta emergencia médica. Al ingresar al inmueble, confirmaron que ambas personas estaban sin vida.

Las víctimas presentaban heridas compatibles con arma blanca, lo que llevó a los investigadores a manejar la hipótesis de un ataque con cuchillo. Uno de los detalles que más llamó la atención de las autoridades fue la ausencia de señales de forzamiento en la vivienda, lo que refuerza la teoría de que el agresor habría tenido acceso directo al lugar.

Ese elemento ha sido clave para orientar la investigación hacia el entorno más cercano de la pareja, mientras se analizan cámaras de seguridad, registros telefónicos y testimonios.



Autoridades encuentran los cuerpos de Rob Reiner y esposa AFP

Hijo, es el principal sospechoso. Está bajo custodia de las autoridades

Según información divulgada por medios estadounidenses como People y TMZ, uno de los hijos del matrimonio, de 32 años, se encuentra bajo custodia y será interrogado por las autoridades. Aunque la Policía no ha confirmado oficialmente su identidad, las versiones apuntan a Nick Reiner, quien durante años enfrentó problemas de adicción.

Ese proceso fue abordado públicamente por la familia en la película Being Charlie (2015), dirigida por Rob Reiner y coescrita por su hijo. En entrevistas y pódcasts, padre e hijo hablaron abiertamente sobre la presión de crecer en una familia famosa, las recaídas y el impacto emocional de las adicciones.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el ataque habría ocurrido tras una discusión familiar, aunque este punto sigue siendo materia de investigación y no ha sido confirmado por las autoridades.

Más allá de la tragedia, Rob Reiner deja un legado cinematográfico que marcó generaciones, con títulos como When Harry Met Sally, Stand by Me, A Few Good Men, The American President y The Bucket List. Hijo del legendario Carl Reiner, también fue actor y activista político. Tras conocerse la noticia, figuras del cine y la política expresaron mensajes de condolencia, mientras Hollywood asimila una pérdida que trasciende la pantalla.