En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Recompensa de hasta $70 millones por responsables de atentado del ELN a peaje en Santander

Recompensa de hasta $70 millones por responsables de atentado del ELN a peaje en Santander

Fue reforzada la seguridad en la vía que comunica a Bucaramanga y Barrancabermeja tras atentado a peaje La Lizama.

Publicidad

Publicidad

Publicidad