Recompensa de hasta $70 millones por responsables de atentado del ELN a peaje en Santander

Las autoridades de Barrancabermeja y del departamento de Santander anunciaron una recompensa de hasta $70 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado terrorista contra el peaje La Lizama, ubicado en la vía que comunica al distrito con Bucaramanga.

El anuncio fue realizado tras una visita de autoridades locales y departamentales a la zona, previo al consejo extraordinario de seguridad convocado luego del ataque registrado hacia la 1:45 de la madrugada, en medio del paro armado atribuido al ELN. De acuerdo con las autoridades, el hecho no dejó víctimas fatales, aunque sí una funcionaria con lesiones leves, quien se encuentra en proceso de recuperación en una IPS de Barrancabermeja.

El secretario de Seguridad del Distrito, Eduardo Ramírez, rechazó de manera categórica el atentado y aseguró que la decisión de ofrecer una recompensa busca dar con el paradero de los responsables. “Hacemos un ofrecimiento público de hasta 70 millones de pesos por información que permita a nuestras autoridades capturar a los autores de esta acción terrorista”, señaló el funcionario, al tiempo que destacó la articulación entre la Alcaldía Distrital y la Gobernación de Santander.

Ramírez indicó además que, con el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de las Fuerzas Militares, se está garantizando la movilidad desde y hacia Barrancabermeja, tanto hacia el oriente del país como hacia la capital del departamento, a través de la vía alterna en el sector conocido como Rancho Camacho.



Por su parte, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, afirmó que desde la Gobernación, el Distrito Especial de Barrancabermeja y la comunidad santandereana se rechaza con contundencia esta acción violenta, que no solo afectó la infraestructura del peaje, sino también la infraestructura vial y la economía regional. El funcionario aseguró que se continuará trabajando de manera articulada con los organismos de seguridad para preservar el orden público.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que colabore con información oportuna y confíe en las instituciones, reiterando que no permitirán que este tipo de acciones generen zozobra o alteren la tranquilidad de las familias del distrito.