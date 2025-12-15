Armando Benedetti llama "payaso criminal" a Luis Carlos Reyes: el exministro responde

El rifirrafe entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el exdirector de la Dian y hoy precandidato presidencial, Luis Carlos Reyes, escaló este 15 de diciembre tras un cruce de acusaciones públicas en redes sociales. El intercambio incluyó insultos, señalamientos de carácter penal y alusiones directas al presidente Gustavo Petro, lo que volvió a poner en evidencia las tensiones internas dentro del Gobierno y de los sectores de la izquierda.

El episodio, que rápidamente se trasladó del ámbito digital a la agenda política, dejó ver fracturas que van más allá de un choque personal. En ese contexto, Reyes decidió responder públicamente a los señalamientos hechos por Benedetti, quien lo acusó de ser un “payaso criminal” y de integrar, bajo el alias de 'Orejas', una supuesta organización liderada por 'Papá Pitufo'.



Luis Carlos Reyes responde a Benedetti

En entrevista con Mañanas Blu, Reyes fue enfático al rechazar cualquier vínculo con estructuras criminales y calificó las acusaciones como una maniobra política. “Yo las orejas las tengo bien grandes para escuchar las necesidades del pueblo, pero en cuanto a mi figuración en algún tipo de organización criminal, son puras fábulas como las que suelen inventar los criminales”, afirmó.

Según explicó, este tipo de estrategias no le resultan nuevas. Recordó que, durante su paso por la Dian, fue testigo de intentos similares de desprestigio. “Esa estrategia de inventarse un organigrama y empezar a circularlo la vi muchas veces cuando era director de la Dian”, señaló, al tiempo que cuestionó que versiones de ese tipo estén siendo promovidas desde figuras con poder político.

Reyes también sugirió que los señalamientos buscan desviar la atención de otros procesos. En ese sentido, afirmó que las investigaciones deberían concentrarse en quienes, según él, enfrentan cuestionamientos tanto en Colombia como en Estados Unidos, en alusión directa al ministro Benedetti.



En la semana que viene te quito la máscara. Ojalá me demandes. pic.twitter.com/WXlTp1imux — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 14, 2025

¿Por qué es la pelea entre Benedetti y Luis Carlos Reyes?

Frente a una eventual investigación en su contra, Reyes aseguró que no ha recibido notificación alguna por parte de la Fiscalía. Explicó que, por el contrario, las indagaciones en curso estarían relacionadas con denuncias que él mismo realizó sobre presuntos nexos entre contrabando y funcionarios públicos.

También se refirió a la controversia por el intento de nombramiento de Gladis Reina Villavicencio en la Dian de Buenaventura. Según Reyes, todas las solicitudes provenientes de Palacio eran verificadas directamente con el presidente Petro y llegaron por intermedio de Laura Sarabia y Carlos Ramón González, por instrucción del propio mandatario.

En el cierre de la entrevista, Reyes vinculó los ataques a su aspiración presidencial. Afirmó que existe preocupación por la posibilidad de que gane una eventual consulta y que su candidatura incomoda a sectores del oficialismo aliados con lo que denominó la “derecha clientelista corrupta”.

Para el exdirector de la Dian, el choque con Benedetti refleja una disputa más profunda por el rumbo de la izquierda y del proyecto político que hoy gobierna el país, un pulso que, a su juicio, apenas comienza.