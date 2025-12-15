En vivo
Sociedad  / Empresario Arturo Calle es suplantado con IA: alerta por estafa masiva en redes

Empresario Arturo Calle es suplantado con IA: alerta por estafa masiva en redes

Videos falsos con IA usan la imagen del empresario Arturo Calle para promocionar supuestas inversiones fraudulentas en redes sociales.

