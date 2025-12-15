Empresario Arturo Calle es suplantado con IA: alerta por estafa masiva en redes

Publicidad
La compañía Arturo Calle S.A.S. emitió una alerta urgente debido a la circulación masiva de material audiovisual fraudulento en plataformas digitales. La estafa utiliza la inteligencia artificial (IA) para suplantar la imagen y la voz del fundador de la compañía, el reconocido empresario Arturo Calle, con el fin de promover falsas y atractivas oportunidades de inversión.
La junta directiva de Arturo Calle fue enfática al dirigirse a sus clientes y a la opinión pública, confirmando que el contenido de estos videos es completamente falso. La empresa aclaró que el señor Arturo Calle jamás ha autorizado su participación en la producción o promoción de dicho material.
La suplantación busca explotar el prestigio y la buena imagen del empresario para generar una confianza indebida, con el único objetivo de engañar y estafar a la ciudadanía. La empresa aseguró que no promueve ni realiza ningún tipo de captación de dinero o invitación a invertir a través de redes sociales.
Además, la empresa rechazó cualquier estrategia que, usando su nombre, prometa rendimientos financieros acelerados o garantizados a corto plazo.
Arturo Calle S.A.S. instó a la ciudadanía a tomar estas precauciones para no caer en el engaño: