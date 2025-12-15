Este es el colombiano que fue elegido como el mejor jugador en Uruguay; salió campeón

El fútbol uruguayo cerró la temporada con un reconocimiento especial que tuvo acento colombiano. Julián Millán, defensor del Club Nacional de Football, fue elegido como el mejor jugador del año por los hinchas, tras recibir 18.500 votos en una votación abierta que destacó su regularidad, liderazgo y aporte decisivo en una campaña inolvidable para el histórico equipo de Montevideo.

Millán no solo se ganó el cariño de la afición, sino que también levantó títulos: fue campeón de liga y campeón de copa con Nacional, bajo la dirección de Jorge Bava, consolidándose como una de las grandes figuras del club en la temporada.

“Estoy muy feliz y agradecido con Dios por este año tan maravilloso”, expresó el futbolista en diálogo con Blog Deportivo, mientras disfruta de sus vacaciones en Colombia.



Adaptación al fútbol uruguayo

Su adaptación al fútbol uruguayo no fue inmediata. El propio jugador reconoció que al inicio le costó acomodarse a un torneo exigente, marcado por la intensidad física y el rigor táctico. Sin embargo, con el paso de los partidos, empezó a sentirse más cómodo y encontró la regularidad que lo llevó a ser titular indiscutido.

"Un fútbol muy difícil, muy físico, al principio me costó un poco adaptarme, pero bueno, cuando le cogí la mano la verdad que me empecé a sentir muy bien, empecé a ser muy regular en los partidos. Gracias a Dios se cerró con el título que era lo que más quería”, señaló.



Julián Millán, defensor de Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores Foto: AFP

Revancha tras salir de Santa Fe

Este reconocimiento también tiene un sabor a revancha personal. Antes de llegar a Uruguay, el defensor había vivido un momento amargo en el fútbol colombiano, tras perder la final de la liga del primer semestre del 2024 con Independiente Santa Fe.

"Hace un tiempo perdí la final con Santa Fe y quedé como con esa espinita de no poder conseguir nada con Santa Fe, pero bueno, había que pasar la página y obviamente seguir en mi camino. Se me dio la oportunidad de ir a Uruguay y bueno, siento que me quité esa mochilita que tenía ahí cargada", agregó.

Millán termina el 2025 con 45 partidos, marcó cuatro goles y aportó dos asistencias, registros muy destacados para un defensor, quien espera seguir destacándose para el 2026.