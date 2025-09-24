Jorge Bava se sincera, llora y confirma posición de Santa Fe tras irse del club: "Muy difícil"

Luego de confirmarse la renuncia de Jorge Bava como técnico de Independiente Santa Fe tras la victoria en la Copa BetPlay en su visita a Medellín, el entrenador uruguayo se sinceró ante los medios de comunicación.

En rueda de prensa en el estadio Atanasio Girardot, el técnico de 44 años contó detalles de su salida, de lo que pasó en los últimos días y de la posición del equipo tras confirmarse la oferta de Cerro Porteño de Paraguay.



¿Por qué no se quedó en Santa Fe?

Bava confirmó que hace dos días le había llegado la oferta del equipo paraguayo y se lo comentó a su cuerpo técnico, para luego tomar la decisión de aceptar, pues lo vieron como una "oportunidad para su futuro". Recalcó que Santa Fe tuvo la intención de no dejarlo ir con esfuerzos económicos, pero al final decidieron dar un paso al costado.

De hecho, señaló que no fue una decisión fácil, pues durante estos seis meses "le agarró cariño al club, a la hinchada, a Bogotá". Expresó que fue un privilegiado por haber logrado ser campeón.

"Viví seis meses espectaculares y tuvimos la fortuna y la suerte de coronarnos con un título. En el fútbol es cotidiano que se vayan los jugadores, los entrenadores por diferentes circunstancias. Creo que soy un privilegiado de haber estado en el momento justo, en el momento adecuado para coronar todo eso con un anhelado título", dijo Bava.



Lágrimas en medio de mensaje a la hinchada

El técnico, en medio de lágrimas y con la voz entrecortada, recordó el recibimiento que tuvieron después de obtener la décima ante Medellín en el Parque Simón Bolívar, cómo la hinchada los acompañó y festejó con el equipo esa anhelada estrella, por lo que les agradeció sus acompañamiento antes, durante y después del título.



"Lo de la décima fue espectacular, en el Parque Simón Bolívar. Fueron seis meses espectaculares. la décima fue gigante, pero el cariño que le agarre a todos no tiene comparación", añadió.