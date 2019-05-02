En vivo
Blu Radio  / Cerro Porteño

Cerro Porteño

  • Jorge Bava, DT de Santa Fe y campeón de la décima estrella
    Jorge Bava, DT de Santa Fe y campeón de la décima estrella
    X: @SantaFe
    Fútbol Colombiano

    Jorge Bava se sincera, llora y confirma posición de Santa Fe tras irse del club: "Muy difícil"

    Lo que era un rumor se concretó en la noche de este miércoles. Se acabó el ciclo de Bava con Santa Fe luego de recibir una oferta de Cerro Porteño.

  • Jorge Bava, director técnico de Santa Fe
    Jorge Bava, director técnico de Santa Fe
    Foto: Santa Fe
    Fútbol Colombiano

    Este será el futuro del técnico Jorge Bava, confirma el presidente de Santa Fe

    El presidente cardenal confirmó la negociación del timonel uruguayo con Cerro Porteño, la cual se la comentó el propio técnico en una reunión este martes.

  • Jorge Bava será técnico de Santa Fe.
    Jorge Bava será técnico de Santa Fe.
    Foto: Instagram @jorge_bava
    Fútbol Colombiano

    ¿Jorge Bava se va de Santa Fe? En Paraguay dan novedad pese a declaración de Méndez

    El presidente del actual campeón de Colombia enfatizó en rueda de prensa que la prioridad del entrenador en seguir en Santa Fe, pero en Paraguay tienen otra historia.

  • Jorge Bava (1).jpg
    Jorge Bava //
    Foto: AFP
    Fútbol Colombiano

    Jorge Bava sí recibió oferta desde Paraguay: contundente reacción del presidente de Santa Fe

    En el segundo semestre, Santa Fe no ha mostrado su mejor rendimiento y ocupa el noveno lugar del torneo colombiano con 17 puntos.

  • Santa Fe avanzó a cuartos de Libertadores Femenina Foto SantaFe.jpg
    Santa Fe avanzó a cuartos de Libertadores Femenina
    Foto: @SantaFe
    Fútbol

    Santa Fe, Ferroviária y Cerro Porteño ganaron y avanzaron a cuartos de la Libertadores Femenina

    Independiente Santa Fe sumó su segunda victoria y sigue invicto en el torneo.

  • Cerro Fluminense AFP.
    Cerro Porteño vs. Fluminense
    Foto: AFP
    Deportes

    Copa Libertadores: Cerro Porteño, con la ilusión de remontar ante Fluminense y clasificar a cuartos

    Fluminense, con dos goles de diferencia, pretende completar el cuadro de cuartos de la Copa Libertadores, donde el vencedor se medirá al Barcelona ecuatoriano.

  • Fluminense AFP Nene.jpeg
    Nené celebrando gol con Fluminense ante Cerro Porteño
    Foto: AFP
    Deportes

    Fluminense, sin inconvenientes, gana 2-0 a Cerro Porteño en octavos de Libertadores

    El ganador entre Fluminense y Cerro enfrentará en cuartos al vencedor entre Vélez y Barcelona.

  • Trofeo de la Copa Libertadores - AFP
    Trofeo de la Copa Libertadores - AFP
    Deportes

    Ya se conocen los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores

    El duelo más atractivo de esta fase de la Copa Libertadores es el partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro.

  • Junior América y Tolima Foto AFP (1).jpg
    Junior, América y Tolima /
    Foto AFP
    Deportes

    Junior y América, fuera de Libertadores, pero con cupo en Sudamericana; Tolima volvió a perder

    Junior y América se quedaron con el consuelo de acceder a Copa Sudamericana al terminar en la tercera posición de sus respectivos grupos en Libertadores.

  • Cerro Porteño vs América de Cali Foto AFP.jpg
    Cerro Porteño vs. América de Cali /
    Foto AFP
    Deportes

    Se va de la Libertadores: América no pudo con Cerro Porteño, pero accedió a Copa Sudamericana

    El América tendrá el consuelo de disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana como uno de los mejores terceros de la Libertadores.

