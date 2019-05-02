Blu Radio Cerro Porteño
Cerro Porteño
Jorge Bava se sincera, llora y confirma posición de Santa Fe tras irse del club: "Muy difícil"
Lo que era un rumor se concretó en la noche de este miércoles. Se acabó el ciclo de Bava con Santa Fe luego de recibir una oferta de Cerro Porteño.
Este será el futuro del técnico Jorge Bava, confirma el presidente de Santa Fe
El presidente cardenal confirmó la negociación del timonel uruguayo con Cerro Porteño, la cual se la comentó el propio técnico en una reunión este martes.
¿Jorge Bava se va de Santa Fe? En Paraguay dan novedad pese a declaración de Méndez
El presidente del actual campeón de Colombia enfatizó en rueda de prensa que la prioridad del entrenador en seguir en Santa Fe, pero en Paraguay tienen otra historia.
Jorge Bava sí recibió oferta desde Paraguay: contundente reacción del presidente de Santa Fe
En el segundo semestre, Santa Fe no ha mostrado su mejor rendimiento y ocupa el noveno lugar del torneo colombiano con 17 puntos.
Santa Fe, Ferroviária y Cerro Porteño ganaron y avanzaron a cuartos de la Libertadores Femenina
Independiente Santa Fe sumó su segunda victoria y sigue invicto en el torneo.
Copa Libertadores: Cerro Porteño, con la ilusión de remontar ante Fluminense y clasificar a cuartos
Fluminense, con dos goles de diferencia, pretende completar el cuadro de cuartos de la Copa Libertadores, donde el vencedor se medirá al Barcelona ecuatoriano.
Fluminense, sin inconvenientes, gana 2-0 a Cerro Porteño en octavos de Libertadores
El ganador entre Fluminense y Cerro enfrentará en cuartos al vencedor entre Vélez y Barcelona.
Ya se conocen los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores
El duelo más atractivo de esta fase de la Copa Libertadores es el partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro.
Junior y América, fuera de Libertadores, pero con cupo en Sudamericana; Tolima volvió a perder
Junior y América se quedaron con el consuelo de acceder a Copa Sudamericana al terminar en la tercera posición de sus respectivos grupos en Libertadores.
Se va de la Libertadores: América no pudo con Cerro Porteño, pero accedió a Copa Sudamericana
El América tendrá el consuelo de disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana como uno de los mejores terceros de la Libertadores.