¿Jorge Bava se va de Santa Fe? En Paraguay dan novedad pese a declaración de Méndez

Se agudizan los rumores sobre el futuro del técnico uruguayo Jorge Bava, actual entrenador de Independiente Santa Fe. En las últimas horas, periodistas en Paraguay han asegurado que el estratega dirigirá este miércoles su último partido con el cuadro cardenal y que, tras ejecutar una cláusula de salida que rondaría los 200.000 dólares, se unirá oficialmente a Cerro Porteño.

El periodista Andrés Rolón, reconocido en Asunción, compartió en sus redes sociales que Bava ya tiene todo acordado con el club ciclón y, en ese sentido, estaría listo la novedad de que viajará a Barrio Obrero el jueves, acompañado por dos asistentes, un preparador físico y con la incorporación de Jorge Achucarro, quien trabajará de cerca con el nuevo cuerpo técnico.

Fuentes consultadas en Paraguay confirmaron que la cláusula de rescisión deberá ser pagada directamente por Bava, aunque se desconoce si el dinero será aportado por el propio técnico o por Cerro Porteño como parte de la negociación. Lo cierto es que la suma ingresará a las arcas de Santa Fe una vez finalice el partido de mañana.

“Lo que han charlado está todo en orden, lo único pendiente es el pago de la cláusula de salida. Una vez ejecutada, el contrato con Santa Fe quedará finiquitado y Bava viajará a Paraguay con su staff para asumir el cargo”, señaló el periodista Nicolás Litic.



Jorge Bava, director técnico de Santa Fe Foto: Santa Fe

¿Cuál sería el último partido de Santa Fe?

De acuerdo con la informado por periodistas de Paraguay, el último partido de Santa Fe sería este miércoles, 24 de septiembre, visitando al Independiente Medellín por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Este compromiso será en el estadio Atanasio Girardot desde las 6:00 de la tarde.



¿Qué dice el presidente de Santa Fe?

En conversación con Blog Deportivo, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, declaró que la prioridad es que en el club se queden personas que quieran estar en el proyecto deportivo y, de igual manera, cuidar las arcas económicas del equipo, pues reconoció que son "números difíciles de alcanzar" la oferta de Cerro Porteño.