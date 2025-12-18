Ni Millonarios ni América, el futuro de Harold Santiago Mosquera será en el exterior

Hace semanas se confirmó la salida de Harold Santiago Mosquera de Independiente Santa Fe tras un año exitoso defendiendo los colores del cuadro cardenal, logrando también el título de la Liga BetPlay. Pero al comienzo se dijo que su destino estaría también en Colombia, sin embargo, todo cambió.



Harold Santiago Mosquera, listo para jugar en el exterior

De acuerdo con el periodista Uriel Lugt, a través de su cuenta de X, Mosquera tendría todo acordado para regresar al mando de Jorge Bava en Cerro Porteño de cara a la Copa Libertadores 2026. El volante colombiano llega como agente libre y firmará durante dos temporadas.

"Santiago Mosquera será refuerzo de Cerro Porteño. Llega en condición de libre desde Santa Fe. Firmará su contrato por dos temporadas", fueron las palabras del periodista, confirmando la llegada del volante colombiano. En ese orden de ideas, ni Millonarios ni América sería su destino como se dijo durante semanas.

Harold Santiago Mosquera celebra gol con Santa Fe en El Campín X: @SantaFe

¿Qué pasó con América de Cali?

Pese que entre las partes hubo un preacuerdo para que se completara el fichaje sin contratiempo, la oferta de Cerro Porteño fue irresistible para el colombiano con la posibilidad de salir al exterior.

Sin embargo, el cuadro escarlata recibiría una compensación económica por la no ejecución del acuerdo, según dio a conocer Julián Capera, pues será un hecho que Mosquera estará en el fútbol paraguayo en 2026.



Hinchas de América de Cali // Foto: América de Cali

Los números de Harold Santiago Mosquera

Con este acuerdo, esta sería la cuarta experiencia internacional de Mosquera en toda su carrera. Estuvo en Dallas (EE.UU.), Pachuca (México) y OFI (Grecia). En Colombia, estuvo en Millonarios, Deportivo Cali y, por supuesto, Santa Fe.

En cuanto a números, Harold Santiago ha disputado 299 partidos como profesional en donde ha hecho 44 goles y asistido en 37, siendo influyente en casi cada uno de los equipos que ha estado, además comparado en su momento con otros referentes de la Selección Colombia.