Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Fútbol Colombiano

Ni Millonarios ni América, el futuro de Harold Santiago Mosquera será en el exterior

Pese que el atacante tenía todo acordado para ponerse la camiseta de América de Cali en 2026, una puerta en el exterior cambió todos los planes del futbolista.

