Este será el futuro del técnico Jorge Bava, confirma el presidente de Santa Fe

Pese a que a través de un comunicado y en rueda de prensa Independiente Santa Fe desmintió la negociación entre el técnico Jorge Bava y Cerro Porteño de Paraguay, en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio el presidente del cuadro cardenal, Eduardo Méndez, confirmó que sí existe el contrato y “los números son difíciles de igualar”.

“Estamos pendientes de todo lo que podamos ofrecerle para poder renovar el contrato, si es que se puede (…) Yo creo en la palabra de la gente hasta que no se demuestre lo contrario. Hablé con él esta mañana y no me manifestó que tenía algo acordado, le manifesté que me diera los números y veía una oportunidad de igualarlos, pero no estoy presto a entrar a otra crisis económica para mantener una persona. Si se quiere ir, se le abrirá las puertas”, expresó el presidente.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe X: @SantaFe

¿No sigue Jorge Bava?

Lo cierto es que, según el presidente, la cifra ofrecida por Cerro Porteño son números difíciles de igualar y pese a que se hará el intento a continue en la institución, Méndez aseguró que buscarán una persona a la altura de la institución y que pueda continuar con el proyecto deportivo que aporte en la recuperación económica de la mano de los triunfos deportivos.

“Yo lo tengo claro: para mentir me sobra tiempo. Estoy saliendo con la realidad mía. El día de ayer por cosas de comunicación aérea, el vuelo se retardo y nos devolvieron, estuve llegando sobre las 4.00 de la tarde y recibí un chat de que en Cerro en Paraguay daba por hecho la contratación del profesor. Tengo acá en el escritorio los números que le ofrecieron allá y son difíciles de alcanzar, sin embargo, hablé con el técnico y que les había dicho a los directivos de allá, que habían quedado que iban a hablar conmigo y es lo que he hecho. Fui claro con el comunicado de ayer, no descartando, sino contando la realidad y lo más importante, el bienestar de la institución. Pero haré el esfuerzo para demostrarle al profesor de que no todo es la plata”, puntualizó.



Reiteró el compromiso del técnico y le dejó un mensaje a la hinchada de que “la persona que llegue” será acorde a lo que necesita la institución, pero por ahora se tratará de mantener a Bava en la institución todo queda en la parte económica.

Jorge Bava, DT de Santa Fe y campeón de la décima estrella X: @SantaFe

Estos son los números que dejaría Jorge Bava

Jorge Bava asumió la dirección técnica de Independiente Santa Fe a comienzos de 2025, tras la eliminación del equipo en la Copa Libertadores, hecho que provocó la salida de Jorge Peirano. Desde su llegada, el entrenador argentino ha dirigido 32 partidos, registrando un rendimiento del 54,17 %, con un balance de 14 victorias, 10 empates y 8 derrotas.

El momento cumbre de su gestión llegó en el primer semestre de 2025, cuando condujo al cuadro cardenal a la obtención del título de la Liga BetPlay, superando a Independiente Medellín en una emocionante final disputada en el estadio Atanasio Girardot.