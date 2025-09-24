Santa Fe confirma el futuro de Jorge Bava tras victoria contra Medellín

Después del pitazo final del partido de cuartos ida de la Copa BetPlay entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, el club confirmó el futuro del entrenador Jorge Bava.

Vale recordar que en los últimos días se confirmó la oferta formal por parte de Cerro Porteño al entrenador uruguayo para contar con sus servicios.



Jorge Bava renuncia a Santa Fe

A través de un comunicado, el conjunto cardenal y actual campeón del fútbol colombiano confirmó que aceptó la renuncia del entrenador que guio al león para obtener la estrella décima en el primer semestre del 2025.

En ese mismo sentido, Santa Fe agradeció a Bava por sus servicios prestados durante estos meses y su trabajo para acabar con una sequía de nueve años de títulos de liga.

¿Por qué renunció Bava?

El joven estratega de 44 años decidió dar un paso al costado luego de que le llegara una oferta por parte de Cerro Porteño y así sumar un club más en su hoja de vida tras haber dirigido al uruguayo Liverpool, el mexicano León y Santa Fe.



De hecho, el propio presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, señaló en Blog Deportivo que estaba haciendo cuentas para intentar renovar el contrato a Bava, pero el mismo reconoció que era difícil igualar los números del equipo paraguayo y, en ese sentido, también debía primar las arcas económicas del club.

El aspecto favorable para Santa Fe será el dinero que recibirá por la cláusula que se tenía firmada con el entrenador Bava, la cual corresponde a dos meses de salario.



¿Quién dirigirá a Santa Fe?

Como ya también lo había comentado Méndez en Blog Deportivo, los entrenadores Francisco 'Pacho' López y Grigori Méndez estarán a cargo del equipo masculino hasta que se concrete quién será el nuevo director técnico del primer campeón colombiano.

Es de resaltar que 'Pacho' López ya dirigió a Santa Fe este año. Precisamente antes de la lllgada de Bava tras la salida de Pablo Peirano. El rol de López fue clave para sumar varias victorias en la liga y así clasificar a cuadrangulares, fase en la que llegó el uruguayo y, posteriormente, fue campeón.

Francisco 'Pacho' López X: @SantaFe