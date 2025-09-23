¿Presidente de Santa Fe da pistas sobre quién sería el nuevo entrenador? Aquí su respuesta

Ante la incertidumbre sobre el futuro del entrenador de Independiente Santa Fe, Jorge Bava, tras confirmarse la oferta por parte del club paraguayo Cerro Porteño, el presidente del equipo cardenal, Eduardo Méndez, enfatizó en Blog Deportivo la postura del club.

El dirigente santafereño señaló que Bava no le ha comunicado que ya tenga un acuerdo con el conjunto paraguayo; sin embargo, hoy hubo una reunión con los otros integrantes de la junta directiva de Santa Fe para analizar números y, si es posible, renovarle el contrato, pues reconoció que son números "difíciles de alcanzar".

"En este momento estoy viendo los números que le ofrecieron desde allá y la verdad que son números difíciles de alcanzar, más sin embargo hablé con el técnico porque él no me dijo que había cerrado contrato, ni me había dicho que había firmado, ni se había comprometido, solo que le había dicho a los directivos de allá", detalló Méndez en Blog Deportivo.

Estas declaraciones abren la puerta a lo que podría ser el final del corto, pero exitoso paso de Bava en Santa Fe tras llevar al equipo a obtener su anhelada décima estrella tras nueve años de sequía, pues el dirigente recalcó que las personas son "pasajeras", pero las instituciones son permanentes.



¿Eduardo Méndez da pistas de reemplazo de Bava?

Ante la expectativa del futuro de Bava y de que un club siempre debe estar atento a un posible cambio de cuerpo técnico, el presidente de Santa Fe señaló que dentro de la misma institución hay dos nombres que les podrían dar la mano en caso de que el director técnico uruguayo inicie otra aventura en su país.

El primero es Francisco 'Pacho' López, quien actualmente hace parte del cuerpo técnico de Bava y fue clave en el proceso de transición del primer semestre del 2025 -donde se obtuvo el título de liga- durante la salida de Pablo Peirano y posterior llegada de Jorge. De hecho, se recuerda la importante goleada 1-7 contra Envigado, incluyendo un póker de Hugo Rodallega.

El segundo nombre es Grigori Méndez, quien ya ha tenido experiencia dirigiendo equipos profesionales y también hace parte de las divisiones menores del león.

Ahora bien, estos nombres serían técnicos interinos mientras se conseguiría un entrenadoe en propiedad del cargo.

"Me pueden llegar todas las hojas de vida, pero tendré toda la paciencia como la tuvimos la vez pasada para saber escoger un buen técnico si lo necesitamos y a nuestra afición estén tranquilos que si el profesor no renueva, pues no hay problema, el club así sea muy poquito, pero servirá para contratar el próximo técnico o para utilizarlo en beneficio de nuestros jugadores que son los que nos van a dar la mano en cualquier momento para salir adelante", enfatizó el presidente, recalcando que la prioridad también son las arcas económicas del club.

Por el momento, el próximo partido de Bava con Santa Fe será el miércoles 24 de septiembre visitando al Medellín por la Copa BetPlay.