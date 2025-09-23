Revelan cuánto falta para que Santa Fe salga de todas sus deudas, ¿qué falta pagar?

Desde años atrás el cuadro Independiente Santa Fe ha tenido que enfrentar una sanación paulatina a sus cuentas económicas, que quedaron en números rojos de administraciones anteriores y que desde la llegada del presidente Eduardo Méndez se han empezado a sanar para que la institución vuelva a ser 100 % sostenible.

Por ejemplo, en el primer semestre de 2025 el club llegó a ser sancionado por la FIFA por deudas pendientes con algunos futbolistas, que en su momento quedaron con dinero pendiente y que, poco a poco, han ido recibiendo sus pagos y que ya fue solucionado; sin embargo, en diálogo con Blog Deportivo, el presidente Eduardo Méndez confirmó el avance de estas deudas que emocionaron a los hinchas.

Jugadores de Independiente Santa Fe viajando a un partido de liga X: Santa Fe

¿Qué falta para que Independiente Santa Fe salga de todas sus deudas?

“Vamos bien, podemos salir en ocho años y aspiramos poder tener una recuperación como los jugadores, bien, para llegar a términos de competencia. Pero si nos va muy bien en la Copa Libertadores, podría ser en dos, pero yo quiero en ocho, para salir bien y no salir con otra enfermedad”, reveló el presidente del cuadro cardenal.

Confirmó que ya se pagó la deuda con la Dian, que era la más grande que tenía la institución y la que mayores dolores de cabeza le daban al club. Faltan las cuentas con algunos bancos y otros menores para que ya el equipo encuentre el punto de equilibrio para volverse en una casa sostenible en lo económico.



De acuerdo con información conocida meses atrás, el club se encontraba en números rojos de hasta 40.000 millones de pesos, de los cuales fueron reducidos más de la mitad.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe // Foto: Santa Fe

El futuro de Independiente Santa Fe, confirma Méndez

Ante la incertidumbre por la continuidad de Jorge Bava, el presidente del club confirmó que se hará todo lo posible para que el proyecto deportivo siga adelanta con o sin él al mando. Hizo un llamado a la calma a los hinchas y que "no volverán a poner la institución en riesgo" para que todo sea positivo en la institución.