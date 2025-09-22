Esta importante salida de Santa Fe podría cambiar todo el proyecto deportivo

Poco a poco el proyecto de Independiente Santa Fe toma fuerza, no solo por la obtención de la Liga BetPlay en el primer semestre tras vencer a Independiente Medellín, sino porque la idea de juego encamina a que algunos hinchas se ilusionen, pese que el equipo se encuentra parcialmente fuera de los ocho.

Sin embargo, el proyecto deportivo del cuadro cardenal estaría cerca de sufrir un cambio que cambiaría todo y es que, desde Paraguay, dan por hecho la salida del técnico uruguayo Jorge Bava para llegar a las filas de Cerro Porteño de cara al proyecto del equipo guaraní.

Jorge Bava seria el nuevo técnico de Santa Fe Foto: APF

“Cerro Porteño tiene negociaciones muy avanzadas para que Bava sea su entrenador. Se trabaja para que el deje Santa Fe (hay cláusula de salida) y firme hasta diciembre de 2026", informó el reconocido periodista César Luis Merlo, conocido por tener un gran asertividad en sus fuentes a la hora del mercado de fichajes.

De darse esta salida, sin duda sería un golpe fuerte en los planes del cuadro capitalino en este proyecto deportivo y pensando en la participación en Copa Libertadores en 2026.



Los números de Jorge Bava en Santa Fe

Llegó a inicios de 2025 tras la eliminación del equipo en Copa Libertadores, que derivó en la salida de Jorge Peirano en ese momento. Desde entonces, ha dirigido 32 partidos con el cuadro cardenal con un rendimiento del 54.17 % y un saldo de 14 victorias, 10 empates y 8 derrotas.



Sin duda lo más importante fue la obtención del título de la Liga BetPlay en el primer semestre del 2025 tras vencer a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Jorge Bava, director técnico de Santa Fe Foto: Santa Fe

Santa Fe desmiente versión internacional

Aunque en Paraguay dan como hecho la llegada de Bava, a través de un comunicado el cuadro capitalino negó su salida y que, hasta ahora, su contrato seguirá hasta diciembre.

"Independiente Santa Fe informa a los medios de comunicación, opinión pública e hinchas que: A la fecha nuestro director técnico Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución. La renovación de su contrato estará sujeta a los resultados deportivos que logre el equipo en lo que resta de la temporada 2025 - II", indicaron.