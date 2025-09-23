No solo es Jorge Bava: otra mala noticia para Santa Fe antes de partido clave

Un martes muy convulsionado para Independiente Santa Fe. No solo es la incertidumbre y los varios rumores que hay sobre la continuidad o no del director técnico Jorge Bava, sino que se conoció una mala noticia de cara a un importante partido.

Vale recordar que desde Paraguay dan como un hecho que el entrenador uruguayo será en nuevo entrenador de Cerro Porteño y, pese a que el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, informó en rueda de prensa que el principal compromiso de Bava era con el equipo colombiano, unas recientes declaraciones en Blog Deportivo, de Blu Radio, abren la puerta a que se presenten cambios en el banquillo.

"Me pueden llegar todas las hojas de vida, pero tendré toda la paciencia como la tuvimos la vez pasada para saber escoger un buen técnico si lo necesitamos y a nuestra afición estén tranquilos que si el profesor no renueva, pues no hay problema, el club así sea muy poquito, pero servirá para contratar el próximo técnico o para utilizarlo en beneficio de nuestros jugadores que son los que nos van a dar la mano en cualquier momento para salir adelante", expresó Eduardo Méndez.

¿Cuál es la otra mala noticia?

A horas de jugarse el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay entre Medellín y Santa Fe, el equipo cardenal confirmó la baja de un jugador clave en el esquema de Jorge Bava.



Se trata del volante Omar Fernández Frasica, quien no podrá estar a disposición del cuerpo técnico para estos primeros 90 minutos de esta fase de la copa. Este compromiso será el miércoles 24 de septiembre desde las 6:00 de la tarde

El departamento médico de Santa Fe informó que el mediocampista "presenta una sobrecarga muscular del isquiotibial derecho". Aunque se desconoce cuánto tiempo estará alejado de las canchas, pues todo dependerá de la evaluación del jugador.

Omar Fernández, lesionado Foto: Santa Fe

De esta manera, Bava deberá reacomodar su habitual once inicial en un partido que, desde Paraguay, afirman que serían el último con Independiente Santa Fe tras ser campeón de liga en el primer semestre de este año. De hecho, señalan que viajaría en los próximos días para ser presentado oficialmente como nuevo estratega de Cerro Porteño. Solo el tiempo dirá qué pasará con Jorge.

