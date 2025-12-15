En vivo
Blu Radio  / Nación  / “No hubo ninguna interferencia de la senadora Isabel Zuleta”: minDefensa

“No hubo ninguna interferencia de la senadora Isabel Zuleta”: minDefensa

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que las actividades de Isabel Zuleta responden a su actividad legítima como senadora y defensora de derechos humanos, “sin que eso afectara la línea de mando o las órdenes”.

