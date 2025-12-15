“No hubo ninguna interferencia de la senadora Isabel Zuleta”: minDefensa

El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, aseguró que “de acuerdo con la información suministrada por la cúpula, no hubo ninguna interferencia de la senadora Isabel Zuleta que hubiera afectado el curso de las operaciones o el actuar de la Fuerza Pública”.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que las actividades de Zuleta responden a su actividad legítima como senadora y defensora de derechos humanos, “sin que eso afectara la línea de mando o las órdenes”.

Estas declaraciones se dan luego de una reunión entre la cúpula militar y policial y la senadora, convocada tras las revelaciones sobre posibles interferencias en asuntos de seguridad por parte de la congresista del Pacto Histórico. Allí se revisó la información disponible y se contrastó con los reportes de los mandos activos.

Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa. Mindefensa

Según dicha revelación, al menos ocho uniformados —cinco activos y el resto retirados— dieron fe de presuntas injerencias de Zuleta para evitar operativos de las Fuerzas Militares que involucraban principalmente a mineros. Asesores de la congresista se habrían comunicado con uniformados para cuestionar su accionar, justificándose en las negociaciones de paz que se adelantan con las disidencias de Calarcá y bandas locales.



Sin embargo, las declaraciones del ministro se contradicen con lo dicho este lunes por el general Juan Carlos Correa, quien aseguró que estaban revisando en qué operaciones habría intervenido la senadora.