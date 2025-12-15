En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Corte ordena revisar reclusión en Picota de exrepresentante Gustavo Díaz por padecimiento de salud

Corte ordena revisar reclusión en Picota de exrepresentante Gustavo Díaz por padecimiento de salud

Según el Alto Tribunal, el juzgado 30 de Ejecución de Penas de Bogotá deberá determinar qué tipo de beneficio otorga a Gustavo Díaz teniendo en cuenta su estado de salud.

