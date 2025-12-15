Lumina Fest se realizará del 18 al 21 de diciembre en el Parque Museo El Chicó

Entre el 18 y el 21 de diciembre se llevará a cabo en Bogotá Lumina Fest, un evento navideño que reunirá alumbrados, actividades culturales, gastronomía y comercio temporal en el Parque Museo El Chicó, al norte de la ciudad. El festival, organizado por el Grupo Acción, se desarrollará durante cuatro días con una programación dirigida a públicos de todas las edades.

De acuerdo con los organizadores, el evento busca concentrar en un solo espacio distintas actividades asociadas a la temporada decembrina, como recorridos de iluminación, presentaciones artísticas y zonas de consumo gastronómico. El parque será intervenido con estructuras luminosas, proyecciones y un árbol de Navidad de siete metros de altura, que funcionará como punto central del recorrido.

Lumina Fest contará con una zona gastronómica integrada por restaurantes y marcas locales, además de bebidas y postres tradicionales de la época. También se habilitará un mercado boutique navideño, en el que se ofrecerán productos de diseño, decoración y regalos de temporada. Para los asistentes se dispondrán áreas de descanso, espacios para fotografías y una zona habilitada para mascotas.

La programación incluye música en vivo, presentaciones de DJs y espectáculos de magia, así como actividades dirigidas al público infantil. Para los niños se habilitará un salón con juegos, actividades recreativas y espacios de entretenimiento supervisados.



El horario del festival será de 11:00 a. m. a 9:00 p. m., y las entradas tendrán un costo desde $22.500 para niños y $28.500 para adultos, según informó la organización. La boletería estará disponible a través de la plataforma Tuboleta.

El evento se suma a la agenda cultural de diciembre en la capital y se desarrollará en uno de los parques patrimoniales de la ciudad, con acceso para familias, parejas y grupos de visitantes durante la temporada navideña.