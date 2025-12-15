Joven fallecida en accidente en Antioquia recibió poema de su novio que no pudo responder

El país continúa consternado por el grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo 14 de diciembre en el nordeste de Antioquia, tragedia que dejó al menos 17 personas fallecidas y más de 20 heridas, tras la caída de un bus de turismo a un abismo en jurisdicción del municipio de Segovia.

El vehículo cubría la ruta Tolú–Medellín y transportaba a un grupo de estudiantes recién graduados de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de una excursión organizada como celebración de su culminación académica. Entre las víctimas mortales se encuentra Mariana Upegui, una de las jóvenes cuyo fallecimiento ha generado profunda conmoción por un detalle que salió a la luz horas después del siniestro.

La noche previa al viaje, Simón, su novio, le envió un extenso y emotivo poema en el que expresaba su amor y los deseos que albergaba por su relación. Sin embargo, debido a que el grupo ya se encontraba en carretera, Mariana nunca pudo leer ni responder el mensaje.

En el texto, el joven describía cómo cada deseo, desde monedas lanzadas a fuentes hasta estrellas fugaces, tenía un mismo destino: ella. “Yo solo pido que tu corazón me quiera”, escribió en uno de los versos, sin imaginar que esas palabras se convertirían en una despedida involuntaria.



Simón García le escribió un poema a su novia Mariana Upegui, cerca de la media noche del pasado sábado. Mariana hacía parte del grupo de estudiantes recientemente egresados que viajó a Tolú y sufrió un trágico accidente mientras viajaban por las vías de Remedios, dejando un saldo… pic.twitter.com/Y1prwMeD90 — MiOriente (@MiOriente) December 15, 2025

Tras conocerse la tragedia, Simón compartió el poema visiblemente afectado, como un homenaje íntimo a la joven con la que soñaba construir su futuro. El mensaje ha sido replicado en redes sociales, donde cientos de personas han expresado su solidaridad y dolor ante la historia.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, entre las víctimas mortales también se encuentra el conductor del bus. Los heridos fueron trasladados inicialmente a centros asistenciales de Remedios y Segovia, mientras que los casos más graves fueron remitidos a hospitales de Medellín. Las causas del accidente continúan bajo investigación.