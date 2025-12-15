Cuidado en diciembre; consejos para evitar inseguridad en conjuntos residenciales

Diciembre es sinónimo de celebraciones, encuentros familiares y viajes, pero también representa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad para los conjuntos residenciales. El incremento de visitantes, el aumento de entregas a domicilio y la ausencia temporal de muchas familias crean un escenario que eleva la vulnerabilidad y que aprovechan los "dueños de lo ajeno".

Según cifras del sector de la propiedad horizontal, el control irregular del ingreso de visitas es una de las mayores preocupaciones de los residentes en diciembre.

“Cuando la información se maneja en papel o los guardias dependen de la memoria, la operación queda expuesta. La seguridad en esta temporada requiere trazabilidad y decisiones basadas en datos, no en intuiciones”, explicó Amable Rivas, gerente general de ComunidadFeliz en Colombia.



Consejos para conjuntos residenciales

Una de las principales recomendaciones es la implementación de sistemas digitales y aplicaciones móviles que permitan validar identidades en tiempo real y llevar un registro claro de cada ingreso. Estas herramientas no solo agilizan el trabajo en portería, sino que también aportan mayor control y transparencia.

Asimismo, se sugiere registrar con anticipación a los invitados, lo que ayuda a evitar congestiones en horas pico y facilita la labor del personal de vigilancia. La verificación de todos los visitantes, sin excepciones, incluso en momentos de alta afluencia, es otro punto fundamental para no bajar la guardia en medio de la dinámica festiva.



Desde el rol de los residentes, la discreción también juega un papel determinante. Evitar comentar viajes o ausencias prolongadas con proveedores o desconocidos reduce la posibilidad de que terceros identifiquen viviendas vulnerables.

La vigilancia colaborativa es otro factor clave. Reportar comportamientos inusuales en zonas comunes y no permitir el ingreso de personas sin confirmación refuerza la seguridad colectiva.

La coordinación entre residentes, administración y vigilancia facilita decisiones más rápidas, reduce puntos ciegos y permite anticiparse a los riesgos propios de esta temporada Amable Rivas.

Con estas recomendaciones se pueden evitar situaciones de inseguridad y hechos lamentables que amarguen la época decembrina de varias familias.