En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Cuidado en diciembre; consejos para evitar inseguridad en conjuntos residenciales

Cuidado en diciembre; consejos para evitar inseguridad en conjuntos residenciales

Aunque este mes suele de ser de momentos felices y descanso, los delincuentes también están atentos para afectar a inocentes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad