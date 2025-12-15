Colombia continúa fortaleciendo su posición en el mapa tecnológico de América Latina con la entrada en operación de un centro de datos de alto nivel que cumple con uno de los estándares más exigentes a escala internacional. Se trata de la infraestructura desarrollada por la empresa Ilkari en Tocancipá, Cundinamarca, que obtuvo la certificación ICREA Nivel IV, reservada para instalaciones capaces de operar sin interrupciones incluso en condiciones extremas .

Este reconocimiento ubica al país dentro de un grupo reducido de naciones que cuentan con centros de datos comparables con los de mercados como Estados Unidos, Europa y Asia, en un momento clave marcado por el crecimiento de la inteligencia artificial, la digitalización de servicios y el aumento en la demanda de procesamiento de datos de alta criticidad.

La infraestructura, ubicada en una zona franca cercana a Bogotá, fue diseñada bajo un modelo modular que permite ampliar su capacidad de forma progresiva. Actualmente, el complejo dispone de cientos de racks activos y una potencia instalada suficiente para soportar operaciones continuas de sectores como banca, salud, telecomunicaciones, comercio electrónico y entidades del Estado, sin afectar la estabilidad del servicio.

Data center en Tocancipá posiciona a Colombia entre los mercados tecnológicos de alto nivel

“Colombia está construyendo esa base, e ICREA Nivel IV es una prueba clara. Demuestra de lo que es capaz la comunidad de ingeniería en el país. Esta certificación valida la fortaleza de la instalación, pero también refleja el entorno que Colombia ha creado para infraestructura de misión crítica y alta densidad. Estamos invirtiendo en Colombia porque las condiciones para una resiliencia a largo plazo son reales”, afirmó Shane Paterson, CEO de Ilkari



El avance se produce en un contexto de crecimiento acelerado de la industria de centros de datos en Colombia. Proyecciones del mercado indican que este segmento podría multiplicar su valor en los próximos años, impulsado por la adopción de la nube, el uso intensivo de datos y las políticas de transformación digital que se vienen implementando a nivel nacional .

Además del impacto tecnológico, la operación del data center ha generado empleo especializado y ha convertido al país en un punto estratégico para la gestión técnica de operaciones internacionales, fortaleciendo la transferencia de conocimiento y el desarrollo de talento local en áreas de alta demanda.