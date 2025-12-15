En vivo
¿Triunfo de Kast es un castigo de la ciudadanía a la falta de resultados del Gobierno de Boric?

¿Triunfo de Kast es un castigo de la ciudadanía a la falta de resultados del Gobierno de Boric?

Tras conocerse su victoria, Kast se reunió con el presidente saliente, Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda, calificando el encuentro como "muy positivo" y "muy republicano". La reunión se centró en coordinar el proceso de transición que se extenderá hasta el 11 de marzo, fecha en la que el nuevo presidente tomará posesión oficialmente.

