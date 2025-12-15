¿Triunfo de Kast es un castigo de la ciudadanía a la falta de resultados del Gobierno de Boric?

El sur del continente se encuentra en un proceso de transición luego de que José Antonio Kast, del partido republicano de ultraderecha, resultara electo presidente de Chile. Kast, quien llegó a la presidencia en su tercera contienda electoral, derrotó a la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, en una elección marcada por la polarización entre los extremos políticos.

Tras conocerse su victoria, Kast se reunió con el presidente saliente, Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda, calificando el encuentro como "muy positivo" y "muy republicano". La reunión se centró en coordinar el proceso de transición que se extenderá hasta el 11 de marzo, fecha en la que el nuevo presidente tomará posesión oficialmente.

La victoria de José Antonio Kast no fue estrecha; obtuvo un mandato "muy robusto," ganando por 17 puntos de diferencia y con 2 millones de votos más que su contendora. Además, su triunfo fue transversal territorialmente, asegurando la victoria en todas las regiones del país.

Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central de Chile, señaló en Mañanas Blu, que el amplio respaldo no debe interpretarse estrictamente como una adhesión ideológica dura a la derecha. Gran parte del 58% de los votos que obtuvo Kast se consideran un "voto de orden," impulsado por la expectativa de control, corrección de rumbo y la búsqueda de resultados. Esto implica que el electorado que lo apoyó es socialmente más heterogéneo que su núcleo electoral histórico.



Este respaldo se interpreta como una suerte de "crédito condicional" que exige eficacia temprana. El éxito de Kast, según el análisis, radicó en convertir la elección en un plebiscito sobre la gestión del gobierno saliente.



¿El castigo al Gobierno Boric?

La gran victoria de Kast se explica en gran medida por un castigo ciudadano hacia el gobierno de Gabriel Boric, al que se le achacó una falta de resultados. Entre las críticas, se menciona que Boric perdió dos años de gestión insistiendo en una reforma constitucional que no prosperó, un proceso que ahora se considera completamente descartado en Chile.

El castigo electoral se centró en "mochilas de problemas" estructurales que el gobierno de Boric no supo administrar. Específicamente, se mencionan la crisis de seguridad, el problema de la migración irregular, y las dificultades en la economía relacionadas con la excesiva tramitación de permisos para proyectos.

Tras el anuncio de los resultados, el discurso de Kast tuvo como objetivo marcar el fin de la campaña y el inicio de la etapa de gobierno, mostrando una tendencia a la moderación y a la gradualidad. Sus gestos republicanos, como la comunicación con Boric, a pesar de haber sido detractores durante la contienda, confirman esta tendencia.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: