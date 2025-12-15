En vivo
Procuraduría solicita que no se imponga medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro

Procuraduría solicita que no se imponga medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro

El Ministerio Público considera que el ex diputado del Atlántico no es un peligro para la sociedad y que no hay riesgo de que evada a la justicia.

