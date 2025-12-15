Procuraduría solicita que no se imponga medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro

Si en manos de la Procuraduría estuviera definir si Nicolás Petro Burgos debe ser enviado o no a la cárcel, su decisión sería mantenerlo en libertad y así lo dejó ver el procurador delegado para este caso, Henry Bustos, durante su intervención en la audiencia de medida de aseguramiento que continuó este lunes en contra del hijo mayor del presidente.

La Fiscalía ha solicitado al juez que envíe a prisión a Petro Burgos, al considerar que el imputado representa un peligro para la sociedad, podría obstruir a la justicia o, en su defecto, podría evadir este nuevo proceso que se le sigue por su presunta participación en el desvío de recursos de la Gobernación del Atlántico, a través del supuesto manejo irregular de contratos firmados en 2021.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes para demostrar que Nicolás Petro representa un peligro, de hecho, destacó que no hay indicios de que él haya delinquido en los más de dos años que ha venido siendo procesado en libertad y que tampoco ha dejado de comparecer ante la justicia, lo cual demuestra "el acatamiento de las normas" por parte del ex diputado.

El procurador delegado pidió que no se imponga una medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos en el nuevo proceso que se le sigue por presunta corrupción en contratos.



Al respecto considera que Petro Burgos “no representa un peligro para la comunidad”.



A esto suma… pic.twitter.com/epLGhiOkgR — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 15, 2025

"Desde la perspectiva del Ministerio Público, por supuesto, la decisión que correspondería y que le solicito a usted que tome es que no se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor Nicolás Fernando Petro, porque su libertad no representa ni un peligro para la comunidad, no se observa tampoco que con la misma pueda obstruir la acción de la justicia y mucho menos tampoco que pueda evadir el proceso y el eventual cumplimiento de una pena en caso de ser condenado", manifestó el representante de la Procuraduría.

El procurador también cuestiona la tesis de la Fiscalía sobre la posibilidad de que Nicolás Petro pueda reincidir en la presunta comisión de los delitos que hoy le imputan, siendo que las condiciones y el estatus que él tenía en 2021, cuando se habrían dado los hechos investigados, no son los mismos en este 2025.

Publicidad

Contrario también a lo expuesto por la Fiscalía, el procurador Bustos consideró que "es muy poco probable" que Nicolás Petro pueda abandonar el país para fugarse, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el procesado, derivadas de su inclusión en la lista Clinton.