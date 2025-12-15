Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores en Colombia, gracias a un formato diferencial que combina el chance tradicional con la influencia de los signos zodiacales.

Esta propuesta ha logrado captar el interés de miles de apostadores en todo el país, quienes cada tarde ponen a prueba su intuición, la astrología y la suerte en una sola jugada, convirtiéndolo en una alternativa atractiva frente a los sorteos convencionales.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 15 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 15 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se destaca por su mecánica sencilla y flexible, que permite realizar diversas combinaciones en una misma apuesta. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los signos”, que combina el mismo número con los doce signos de manera simultánea.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado significativamente la participación de jugadores a nivel nacional.



Valor de las apuestas

Una de las principales características del Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse exclusivamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, legalidad y transparencia en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

El proceso de cobro varía según el valor del premio, calculado en UVT:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Gracias a su propuesta diferente, dinámica y confiable, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una opción atractiva para quienes buscan algo más que un sorteo tradicional. La mezcla de azar, tradición y astrología sigue conquistando a los jugadores que desean vivir una experiencia única al momento de apostar.