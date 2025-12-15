Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia, gracias a su trayectoria, la confianza que ha construido entre miles de jugadores y la emoción que despierta cada tarde.

Para muchos apostadores, este juego representa la posibilidad de alcanzar la anhelada “suerte dorada”, convirtiéndose en una de las opciones preferidas dentro del chance nacional. Además, los jugadores pueden seguir el sorteo en vivo, lo que refuerza la transparencia y la expectativa en cada jornada.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 15 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 15 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Uno de los principales factores de la creciente popularidad del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta y los atractivos pagos que ofrece. Estas son las opciones disponibles para los jugadores:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): ofrece 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de acierto y añade un nuevo nivel de emoción a cada jugada, haciendo el juego aún más atractivo para los apostadores.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Es importante tener en cuenta que no se juega los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben programar sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso sencillo y seguro. Según lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. Para hacerlo, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a su combinación de tradición, confianza e innovación, el Dorado Tarde se mantiene como un referente entre los sorteos de chance en Colombia. Cada tarde representa una nueva oportunidad para miles de jugadores que confían en este emblemático juego para intentar cambiar su suerte.