Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares del Valle del Cauca. Su larga trayectoria, sumada a la facilidad para participar y a la variedad de apuestas disponibles, hace que cada tarde miles de personas consulten con atención el resultado, motivadas por la expectativa de acertar el número ganador y obtener un premio.

La combinación de tradición, accesibilidad y emoción diaria ha convertido a este sorteo en una cita habitual tanto para jugadores frecuentes como para apostadores ocasionales.



Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 15 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 15 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de manera esporádica. Cada opción combina probabilidad, intuición y un componente de azar:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden acertarse en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a esta variedad, cada apostador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los mayores atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite jugar sin realizar grandes inversiones y lo convierte en una alternativa accesible para distintos presupuestos.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo y se lleva a cabo en puntos de pago autorizados. Para realizar el cobro, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con una antigüedad no mayor a 30 días).

Con estas condiciones claras y una dinámica de juego sencilla, el Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de jugadores que esperan que la suerte los acompañe en el próximo resultado.