Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares del Valle del Cauca. Su larga trayectoria, sumada a la facilidad para participar y a la variedad de apuestas disponibles, hace que cada tarde miles de personas consulten con atención el resultado, motivadas por la expectativa de acertar el número ganador y obtener un premio.
La combinación de tradición, accesibilidad y emoción diaria ha convertido a este sorteo en una cita habitual tanto para jugadores frecuentes como para apostadores ocasionales.
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 15 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de manera esporádica. Cada opción combina probabilidad, intuición y un componente de azar:
Gracias a esta variedad, cada apostador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.
Uno de los mayores atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite jugar sin realizar grandes inversiones y lo convierte en una alternativa accesible para distintos presupuestos.
El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo y se lleva a cabo en puntos de pago autorizados. Para realizar el cobro, el ganador debe presentar:
De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con estas condiciones claras y una dinámica de juego sencilla, el Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de jugadores que esperan que la suerte los acompañe en el próximo resultado.