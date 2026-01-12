Judicializados 12 presuntos homicidas responsables de seis asesinatos en Soacha

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 personas señaladas de integrar un grupo criminal responsable de varios hechos violentos en la comuna 2 del municipio. Según la investigación, los capturados harían parte de la banda conocida como ‘Los Vida Nueva’, que estaría detrás de una disputa por el control de la venta de drogas en la comuna 2.

En medio de la disputa de territorios, entre octubre de 2024 y junio de 2025, se registraron seis homicidios y un intento de asesinato. El último caso ocurrió el 22 de junio del 2025

Las capturas se realizaron durante varios allanamientos en el municipio de Soacha, Cundinamarca. En estos operativos, las autoridades encontraron cuatro armas de fuego, munición calibre 38, cerca de kilo y medio de base de coca, 739 dosis de bazuco, cinco celulares y un vehículo que, al parecer, era usado por el grupo para cometer delitos.

Entre los capturados están quienes serían los jefes de la organización: Esteban Mauricio Romero Benavides, alias 'El Gato', y Jairo de Jesús Valle Tejedor alias 'Cachaco'. De acuerdo con la Fiscalía, este último se encargaba de controlar el dinero que dejaba la venta de droga y también habría ordenado varios de los homicidios.



Los otros procesados son Jorge Antonio Ramírez López, Jhoan Sebastián Gaitán Castro, Andrés Felipe Cante Martínez, Lubin Andrés Rodríguez Lombana, Gerardo Palacios Molina, Joan Sebastián Ramírez Correal, Carlos Mario Polo Medina, Sebastián de la Hoz Díaz, José Israel Ordoñez Durán y Jhon Edixon López, quienes cumplirían roles como vendedores de droga y sicarios.

Las autoridades también revelaron que la banda habría usado a menores de edad para transportar, vender y vigilar los puntos de expendio en la comuna. Ahora, los 12 implicados deberán responder ante un juez por delitos como homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte y tráfico ilegal de armas de fuego y municiones.