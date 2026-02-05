En vivo
Mundo  / Comienza en Abu Dabi otra jornada de contactos trilaterales entre Ucrania, Rusia y EEUU

Comienza en Abu Dabi otra jornada de contactos trilaterales entre Ucrania, Rusia y EEUU

La delegación rusa está integrada exclusivamente por militares. Su líder es el jefe de la inteligencia militar, el almirante Ígor Kostiukov.

