Día sin Carro en Bogotá: la hora del día en la que es más difícil pedir taxi

El Día sin Carro y sin Moto en Bogotá, que se cumplirá este 5 de febrero, genera un incremento masivo en la demanda de taxi, especialmente durante el retorno al hogar.

La jornada de restricción vehicular transforma los hábitos de los capitalinos, quienes recurren a la tecnología para asegurar sus desplazamientos. Camilo Segura, gerente de comunicaciones de Uber en Colombia, destacó que la plataforma se convierte en un aliado por su eficiencia. "En el Día sin Carro, la ciudad cambia su dinámica y la demanda se orienta hacia Uber Taxi gracias a su amplia disponibilidad", explicó el vocero.



Hora con mayor congestión de solicitudes de transporte

Aunque la movilidad es constante durante todo el día, los datos históricos revelan que la franja crítica se sitúa en la tarde. Entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m., las solicitudes se intensifican de manera considerable, coincidiendo con el fin de la jornada laboral y la necesidad de los ciudadanos de regresar a sus casas.

Así lucía Bogotá en el Día sin Carro del 6 de febrero de 2025 Foto: AFP

El análisis de versiones previas también identifica puntos específicos donde la competencia por un servicio es mayor. Sectores de alta densidad laboral y empresarial como el centro, la Zona T, Chicó, Usaquén y Connecta 26 lideran las estadísticas de uso. Asimismo, el flujo de pasajeros se concentra en complejos comerciales como Plaza Claro y el Centro Comercial Andino.

La integración tecnológica ha facilitado la respuesta del gremio ante este aumento de usuarios. Según cifras de la compañía, durante 2025, uno de cada tres taxis en Bogotá utilizó la aplicación para prestar servicios.



"Además, el Día sin carro también es una fecha especial para los conductores de taxi, pues las oportunidades de generar ganancias a través de la tecnología aumentan", agregó Segura.



Ciclovía habilitada como alternativa de movilidad

Para mitigar el impacto en el transporte y ofrecer alternativas a la ciudadanía, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) habilitará 91,17 kilómetros de Ciclovía. Este corredor estará disponible desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en diferentes sectores del norte, centro y sur de la ciudad.

Ciclovía en Bogotá durante Día sin Carro Foto: Alcaldía de Bogotá

La red dispuesta para este jueves contará con tramos en calzada completa y carriles segregados que convivirán con el tráfico vehicular. Esta infraestructura busca facilitar el desplazamiento de quienes prefieran movilizarse en bicicleta, patines o a pie.