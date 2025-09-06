Destruyen laboratorio de disidencias en Nariño: había más de media tonelada de cocaína

En una operación militar conjunta entre tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) y la Policía Nacional, fue localizado y destruido de manera controlada un laboratorio de cocaína en la vereda Pirrial, municipio de Ipiales, en Nariño.

El complejo estaba conformado por siete subestructuras en las que se encontraron 650 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 1.428 galones de cocaína en solución y un amplio volumen de insumos químicos utilizados en la elaboración de estupefacientes.

Entre estos, 2.620 galones de una sustancia similar a la cetona, 72 galones con características al ácido sulfúrico y 310 galones semejantes a hidrocarburos.

#ContundenciaOperacional | @COL_EJERCITO halló en #Nariño laboratorio de cocaína cuya producción sería de alias Gripo.



Este sujeto es un narcotraficante que delinque en esta región del país y mantiene el negocio de drogas para el grupo armado organizado residual (GAO-r 48)… pic.twitter.com/mnDMeiN3iU — División de Aviación Asalto Aéreo (@Ejercito_Davaa) September 6, 2025

De igual manera, fueron incautados 250 kilogramos de un compuesto con propiedades similares al hidróxido de sodio y 100 kilogramos de una sustancia semejante al carbón activado.

Con esta acción, las Fuerzas Militares señalaron que alias Gripo y el grupo armado Comandos de Frontera perderían ingresos ilegales que superan los 10.000 millones de pesos, lo que representa un golpe directo a la estructura que sostiene el narcotráfico.

El Ejército Nacional también advirtió que este tipo de laboratorios no solo fortalecen economías ilegales, sino que además generan un grave impacto ambiental debido al vertimiento de químicos tóxicos en suelos, flora y fuentes hídricas, comprometiendo la biodiversidad local.