Destruyen laboratorio de disidencias en Nariño: había más de media tonelada de cocaína

Este sitio de articulación criminal sería de alias 'Gripo', un narcotraficante que delinque en esta región del país y quien mantiene el negocio de producción y tráfico de drogas para el grupo criminal Comandos de Frontera.

Foto: X @Ejercito_Davaa
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 03:04 p. m.

En una operación militar conjunta entre tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) y la Policía Nacional, fue localizado y destruido de manera controlada un laboratorio de cocaína en la vereda Pirrial, municipio de Ipiales, en Nariño.

El complejo estaba conformado por siete subestructuras en las que se encontraron 650 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 1.428 galones de cocaína en solución y un amplio volumen de insumos químicos utilizados en la elaboración de estupefacientes.

Entre estos, 2.620 galones de una sustancia similar a la cetona, 72 galones con características al ácido sulfúrico y 310 galones semejantes a hidrocarburos.

De igual manera, fueron incautados 250 kilogramos de un compuesto con propiedades similares al hidróxido de sodio y 100 kilogramos de una sustancia semejante al carbón activado.

Con esta acción, las Fuerzas Militares señalaron que alias Gripo y el grupo armado Comandos de Frontera perderían ingresos ilegales que superan los 10.000 millones de pesos, lo que representa un golpe directo a la estructura que sostiene el narcotráfico.

El Ejército Nacional también advirtió que este tipo de laboratorios no solo fortalecen economías ilegales, sino que además generan un grave impacto ambiental debido al vertimiento de químicos tóxicos en suelos, flora y fuentes hídricas, comprometiendo la biodiversidad local.

