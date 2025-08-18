Destruyen laboratorio de 'Los Pachenca' que producía dos toneladas de cocaína al mes

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército, las autoridades lograron un importante golpe contra el narcotráfico en el departamento del Cesar. La operación se hizo en zona rural de San Alberto, donde fue destruido un laboratorio perteneciente a la organización criminal ‘Los Pachenca’, donde se producían mensualmente hasta 2.000 kilos de cocaína.

El hallazgo hace parte de la ofensiva nacional contra el multicrimen, una estrategia que busca afectar directamente las finanzas de los grupos armados y organizaciones ilegales que se lucran del narcotráfico.

En el lugar fueron incautados 563 kilos de cocaína lista para su comercialización, 170 kilos de base de coca, 450 kilos de insumos sólidos y 2.486 galones de insumos líquidos, todos materiales destinados a la producción del estupefaciente.

Según el director de la Policía, el mayor general Carlos Fernando Triana, la operación representa un golpe económico de más de 3.400 millones de pesos a las finanzas de ‘Los Pachenca’, una de las estructuras paramilitares más activas del Caribe colombiano, con presencia en varios departamentos.

¡𝐄𝐋 𝐋𝐀𝐁𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐒 𝟐 𝐓𝐎𝐍𝐄𝐋𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐂𝐀𝐈́𝐍𝐀! En San Alberto (Cesar), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con el @COL_EJERCITO , desmanteló un laboratorio de la organización… pic.twitter.com/GItua3Kfjd — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 18, 2025

El laboratorio ilegal estaba diseñado para funcionar a gran escala, con la capacidad de producir hasta dos toneladas de cocaína cada mes. Este nivel de producción lo convertía en uno de los complejos de mayor impacto en la región, tanto por su capacidad industrial como por el volumen de drogas que alimentaba las rutas del narcotráfico.

El director de la Policía destacó que este resultado se suma a los esfuerzos constantes por desarticular las cadenas de producción del narcotráfico.

“Solo en lo corrido de 2025, la institución ha destruido 2.466 laboratorios de estupefacientes en todo el país”, precisó el mayor general Carlos Fernando Triana.