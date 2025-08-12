Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) del Ejército, en coordinación con la Policía, capturaron en la vereda Bahía Hondita, municipio de Uribia, La Guajira, a alias ‘El Chander’.

Este hombre, de nacionalidad colombiana y oriundo de la región, es señalado como uno de los principales dinamizadores del narcotráfico en el Caribe y deberá responder ante la justicia de Estados Unidos, donde es requerido por la Corte Distrital del Sur de la Florida.

De acuerdo con la información de inteligencia, ‘El Chander’ haría parte de una organización criminal con operaciones transnacionales, encargada del envío semanal de aproximadamente dos toneladas de estupefacientes hacia Centroamérica y Norteamérica. Las autoridades le atribuyen alianzas con el grupo armado organizado Clan del Golfo y con otras estructuras delictivas dedicadas al tráfico de drogas.

Cayó alias ‘Chander’, narco colombiano requerido por EEUU: así enviaba toneladas de droga Foto: suministrada

Las investigaciones señalan que instrumentalizaba resguardos indígenas para el desarrollo de sus actividades ilegales y contaba con una amplia red de informantes que lo alertaban sobre la presencia de la Fuerza Pública y otras autoridades. También estaría vinculado con el pago de grandes sumas de dinero a personas en sectores como Punta Gallinas y Bahía Hondita, a cambio de información clave para el transporte y la seguridad de cargamentos de droga.

Alias ‘El Chander’ fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que adelantan el proceso de judicialización y los trámites para su eventual extradición. Según el Ejército, la captura representa un golpe a las economías ilegales que financian a distintos grupos criminales en el país.