Más de siete millones de personas se movilizarán por aeropuertos del país durante fin de año

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que desde este 5 de diciembre inicia la temporada alta más movida del año en los aeropuertos del país. Según las proyecciones del Ministerio, 7,4 millones de pasajeros se movilizarán por vía aérea entre hoy y el 13 de enero.

Referencia de viajeros en aeropuerto esperando vuelos// AFP

Rojas explicó que el inicio de la temporada coincide con el puente de Velitas, que traera un importante movimiento de viajeros. "En este puente de Velitas, que son cinco días incluido el martes, calculamos que se van a movilizar 957 mil pasajeros, que también es una cifra bastante importante, 343 mil en vuelos internacionales y alrededor de 613 mil en vuelos nacionales", señaló la ministra.

Durante esta temporada, los destinos nacionales más concurridos serán Santa Marta, San Andrés, Cartagena, Cali, Medellín y Leticia. En cuanto a rutas internacionales, se proyecta mayor demanda hacia Quito, Lima, Santiago de Chile, Panamá, Madrid y Miami, además de un incremento progresivo hacia Buenos Aires y São Paulo desde el 20 de diciembre.

Maletas de viajeros en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Foto: AFP

De acuerdo con la ministra, la operación aérea tendrá jornadas de alta exigencia. "Vamos a tener picos diarios de hasta 127 mil pasajeros nacionales, vean el reto tan grande, y de alrededor de 70 mil pasajeros internacionales en un día, en algunos días los más movidos de esta temporada. Incluso en algunas jornadas específicas vamos a estar sobre 130 mil pasajeros en un solo día, que es bastante fuerte".



Por su parte, Luis Alfonso Martínez, director general encargado de la Aeronáutica Civil, afirmó que ya se encuentran preparados para responder a la alta demanda de fin de año.

"Trabajamos en coordinación permanente con los aeropuertos, aerolíneas y autoridades para garantizar operaciones fluidas, seguras y con la menor cantidad de afectaciones posibles", señaló.