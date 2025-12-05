En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Más de siete millones de personas se movilizarán por aeropuertos del país durante fin de año

Más de siete millones de personas se movilizarán por aeropuertos del país durante fin de año

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil proyectan que más de 7,4 millones de pasajeros se movilizarán por vía aérea entre el 5 de diciembre y el 13 de enero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad