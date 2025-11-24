Así puede obtener 'gangazos' en tiquetes si va a viajar en fin de año

Colombia está a pocos días de iniciar la temporada navideña y miles de familias se preparan para viajar o disfrutar unas vacaciones. En este contexto, conseguir un buen precio puede convertirse en un golpe de suerte, por lo que muchos deben hacer cálculos para no gastar de más.

Aunque varios consideran que llegar con tiempo a las terminales es suficiente, la realidad es que durante diciembre los pasajes, especialmente los terrestres, se agotan rápido y las tarifas aumentan a medida que avanza el mes. Por fortuna, existen herramientas que permiten a los colombianos comparar precios, asegurar cupos y planear con calma sin salir de casa. Esto resulta clave en un momento en el que las autoridades esperan más de 13 millones de pasajeros por carretera, según la Superintendencia de Transporte.



Cómo comprar pasajes económicos desde casa para Navidad

Para quienes ya están organizando sus planes de fin de año, plataformas digitales como Pinbus se han convertido en aliadas para ahorrar tiempo y dinero. Además de evitar filas, ofrecen ventajas significativas para los viajeros.

Según la empresa, en la temporada de mitad de año los usuarios compraron sus pasajes con al menos cuatro días de anticipación, lo que permitió acceder a mejores tarifas y mayor disponibilidad. Mientras tanto, el transporte terrestre movilizó cerca de 80 millones de personas entre enero y agosto, una cifra que confirma que el bus sigue siendo el principal motor del turismo nacional.

Por eso, el secreto está en comprar con anticipación, lo que garantiza:



Mejores precios antes del incremento por alta demanda.

por alta demanda. Cupos asegurados , especialmente en rutas que se llenan rápido como Bogotá–Medellín, Bogotá–Bucaramanga, Bogotá–Cali, Medellín–Ibagué o Bogotá–Neiva.

, especialmente en rutas que se llenan rápido como Bogotá–Medellín, Bogotá–Bucaramanga, Bogotá–Cali, Medellín–Ibagué o Bogotá–Neiva. Una experiencia organizada, sin filas ni contratiempos de último minuto.

Además, los tiquetes llegan directamente al correo electrónico, lo que elimina la necesidad de recogerlos o imprimirlos.



Terminal de Transporte de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Consejos para encontrar los mejores precios en pasajes terrestres

Comprar tiquetes de manera digital facilita tener un viaje cómodo y económico, pero es importante tener en cuenta lo siguiente:

